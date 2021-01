Zlatan Ibrahimovic heeft woensdag voor het eerst gereageerd op zijn veelbesproken ruzie met Romelu Lukaku tijdens de wedstrijd tussen AC Milan en Internazionale van dinsdag in de Coppa Italia. De Zweedse vedette verwerpt de beschuldigingen van racisme.

Na het einde van de eerste helft ontstond er een fikse woordenwisseling tussen Ibrahimovic en Lukakum waarbij Ibrahimovic in het Engels onder meer zei: "Bel je moeder. Doe jullie voodoorituelen, kleine ezel." De ziedende Lukaku moest vervolgens in bedwang worden gehouden.

De opmerkingen over voodoo werden hier en daar uitgelegd als racisme, maar daar wil Ibrahimovic niets van weten. Hij weigerde net als Lukaku meteen na afloop van de wedstrijd een interview te geven, maar hij liet een dag later op Twitter wel van zich horen. Daarbij kon hij het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Lukaku.

"In Zlatans wereld is geen plek voor racisme. We zijn allemaal van hetzelfde ras, we zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal spelers - sommigen wat beter dan anderen", schreef Ibrahimovic, die doorverwees naar een populair filmpje waarop twee kinderen met een witte en donkere huidskleur elkaar knuffelen.

Ibrahimovic verwees naar verhaal uit 2018

Ibrahimovic verwees met zijn opmerking over voodoo naar een verhaal uit 2018. Toen vertelde Everton-eigenaar Farhad Moshiri dat Lukaku in 2017 had besloten bij de club weg te gaan, nadat zijn moeder dat op basis van een voodooritueel had geadviseerd. Lukaku ontkende dat met klem. De Belg vertrok destijds ondanks een goed contractvoorstel van Everton wel naar Manchester United, waar hij ploeggenoot van Ibrahimovic werd.

De 39-jarige Ibrahimovic werd dinsdag uiteindelijk de schlemiel bij de verhitte derby tussen AC Milan en Inter. Hij zette zijn team in de eerste helft op een 0-1-voorsprong, maar kreeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart en dus rood.

Vervolgens won Inter mede door een rake strafschop van Lukaku met 2-1 en plaatste het zich voor de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi. Ibrahimovic bood in de kleedkamer zijn excuses aan voor zijn acties.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de confrontatie tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic, waarbij duidelijk is te horen wat ze tegen elkaar zeggen.