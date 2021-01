Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, een van de invloedrijkste bestuurders in het Europese voetbal, vreest dat de verliezen voor de clubs dit jaar nog flink gaan oplopen nu er door de coronapandemie voorlopig geen fans in de stadions kunnen zijn.

Deloitte stelde dinsdag in zijn jaarlijkse Money League-rapport dat de twintig rijkste clubs vorig seizoen 1,1 miljard euro minder omzet hebben gedraaid dan een jaargang eerder. Het accountants- en adviesbureau voorspelt dat dit bedrag aan het einde van dit seizoen is opgelopen tot meer dan 2 miljard euro.

Volgens Agnelli is dat een conservatieve schatting. Bovendien benadrukt hij dat de schade veel groter is als je naar de gehele Europese voetbalwereld kijkt.

"De verliezen worden dit seizoen veel groter, doordat de stadions vorig seizoen maar drie of vier maanden leeg waren. Het lijkt er nu op dat dit een volledige jaargang zonder fans wordt", zei de Italiaan, die naast Juventus-voorzitter ook het hoofd van de European Club Association (ECA) is, woensdag op een digitale conferentie van News Tank Football.

"Op basis van de recentste informatie verwachten we bij alle Europese clubs samen een omzetverlies van 6,5 miljard tot 8,5 miljard euro voor vorig en dit seizoen samen. 360 clubs zullen financiële hulp nodig hebben."

Top tien clubs met meeste omzet in 2019/2020 1. FC Barcelona: 715,1 miljoen euro (was 840,8 miljoen)

2. Real Madrid: 714,9 miljoen euro (was 757,3 miljoen)

3. Bayern München: 634,1 miljoen euro (was 660,1 miljoen)

4. Manchester United: 580,4 miljoen euro (was 711,5 miljoen)

5. Liverpool: 558,6 miljoen euro (was 604,7 miljoen)

6. Manchester City: 549,2 miljoen euro (was 610,6 miljoen)

7. Paris Saint-Germain: 540,6 miljoen euro (635,9 miljoen)

8. Chelsea: 469,7 miljoen euro (was 513,1 miljoen)

9. Tottenham Hotspur: 445,7 miljoen euro (was 521,1 miljoen)

10. Juventus: 397,9 miljoen euro (was 459,7 miljoen)

'Moeten kleinere competities beschermen'

De uitspraken van Agnelli kunnen niet los worden gezien van de plannen van een groep topclubs, waaronder Juventus, voor een zogenoemde Super League. Die nieuwe topcompetitie zou de clubs veel geld moeten opleveren.

De FIFA benadrukte vorige week dat spelers die meedoen aan de Super League uitgesloten zullen worden van grote toernooien als het WK.

"We moeten de kleinere competities omarmen en beschermen. Het gaat niet alleen om Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje", aldus Agnelli. "Maar we moeten tegelijkertijd ook zekerheid creëren over deelname aan de Champions League."