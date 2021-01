Martin Ødegaard speelt de rest van dit seizoen voor Arsenal. De 22-jarige Noorse spelmaker komt over van Real Madrid, waar hij onder coach Zinédine Zidane niet op veel speelminuten kon rekenen.

Het is voor Ødegaard de vierde keer dat hij wordt verhuurd als speler van Real. In de afgelopen jaren werd hij in Nederland gestald bij sc Heerenveen en Vitesse en vorig seizoen droeg hij het shirt van Real Sociedad.

Real haalde Ødegaard begin 2015 als zeventienjarig toptalent voor een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro weg uit Noorwegen, maar zijn grote belofte heeft hij nog niet waargemaakt. Voorlopig staan er slechts elf wedstrijden zonder goals of assists achter zijn naam als speler van de 'Koninklijke'.

Toch denkt Arsenal dat de 25-voudig international het verschil kan gaan maken in Londen. "We zijn heel blij dat we hem mogen verwelkomen. Hij is een uitzonderlijk talent. We versterken onze selectie met een mooie, aanvallende speler", zegt technisch directeur Edu woensdag op de site van Arsenal.

Ødegaard heeft nog een contract tot de zomer van 2023 in Madrid. Hij gaat met rugnummer 11 spelen bij Arsenal, dat onder trainer Mikel Arteta momenteel teleurstellend de achtste plek bezet in de Premier League.

'The Gunners' zijn druk bezig de selectie te vernieuwen. Zo is Ødegaard na keeper Mathew Ryan de tweede versterking en werd er afscheid genomen van overbodige spelers als Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac en Mesut Özil.