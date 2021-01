Internazionale-coach Antonio Conte en AC Milan-trainer Stefano Pioli tillen niet te zwaar aan de verhitte confrontatie tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic in de derby van dinsdag. De topspitsen kregen het halverwege het kwartfinaleduel in de Coppa Italia flink met elkaar aan de stok.

Bij het ingaan van de rust ontstond een fikse woordenwisseling tussen Lukaku en Ibrahimovic, waarbij ze even met de hoofden tegen elkaar stonden. Vooral Lukaku was ziedend; hij moest door ploeggenoten van Inter worden tegengehouden. Beide spelers reageerden na de wedstrijd niet op het incident; de trainers deden dat wél.

"Dit hoort erbij in derby's, dat zijn geen normale wedstrijden. Ergens was ik eigenlijk wel blij Lukaku eens zo te zien", zei Conte na de wedstrijd, die in een 2-1-overwinning voor Inter eindigde.

"Ibrahimovic heeft de slechtheid van een winnaar en straalt onoverwinnelijkheid uit. Op dat vlak is Lukaku ook groeiende. Hij is erg belangrijk voor onze ploeg en als hij zich zo nu en dan eens boos maakt, ben ik daar alleen maar blij om."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de confrontatie tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic.

Pioli: 'Ibrahimovic heeft excuses aangeboden'

AC Milan-trainer Stefano Pioli wilde de clash tussen Lukaku en Ibrahimovic, die allebei een gele kaart kregen, ook niet dramatiseren. Hij baalde er vooral van dat Ibrahimovic vroeg in de tweede helft een tweede gele kaart en dus rood kreeg.

"We konden ons meten met een sterke ploeg als Inter, maar met tien man werd het heel moeilijk. Of het incident van invloed was op ons spel? Wel als je je bedenkt dat Ibrahimovic daardoor zijn eerste gele kaart kreeg", aldus de Italiaan.

"Hij heeft zijn excuses aangeboden voor zijn rode kaart, als de grote kampioen die hij is. Hij sloeg een beetje door in zijn drang om het team te helpen."

Nadat Ibrahimovic weggestuurd was, maakte Lukaku uit een strafschop gelijk. Diep in de extra tijd zorgde invaller Christian Eriksen voor de winnende treffer namens Inter, dat zich voor de halve finales van de Coppa Italia plaatste.