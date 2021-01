Luis Sinisterra heeft zijn contract bij Feyenoord woensdag met een jaar verlengd. De Colombiaanse aanvaller ligt nu tot medio 2024 vast bij de Rotterdammers.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de verbintenis van Sinisterra wordt opengebroken. Halverwege november werd de optie om hem twee seizoenen langer (tot de zomer van 2023) in De Kuip te houden al gelicht.

De 21-jarige Sinisterra maakte vorige maand zijn rentree nadat hij zo'n tien maanden aan de kant stond met een knieblessure. Sindsdien kwam de eenmalig international van Colombia tot acht wedstrijden, twee goals en een assist.

"Luis heeft met het herstel na zijn blessure een grote tegenslag in zijn nog jonge carrière overwonnen. Hij heeft laten zien dat hij naast de al aanwezige kwaliteiten over de juiste mentaliteit beschikt om de potentie die wij in hem zien waar te gaan maken", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de site van Feyenoord over Sinisterra, die sinds 2018 in Rotterdam speelt.

"Spelers als deze wil je als club heel graag voor langere tijd aan je binden. Met eerder al het lichten van de optie in het oude contract en nu de verlenging met dit nieuwe contract is dat gelukt. We geloven dat we met Luis een mooie toekomst tegemoetgaan."

Voor Sinisterra staat de teller sinds zijn komst naar Feyenoord op 47 officiële duels, negen doelpunten en evenzoveel assists. Woensdagavond is sc Heerenveen de volgende tegenstander van de vijftienvoudig landskampioen. De wedstrijd in Friesland begint om 21.00 uur.

