Lars Kornetka zegt dat Trainer Roger Schmidt "zeer gelukkig" is met de moeizame 0-2-zege van PSV dinsdag op bezoek bij FC Emmen. De Duitse assistent-trainer zat op De Oude Meerdijk als eindverantwoordelijke in de dug-out, omdat de hoofdcoach geschorst was.

PSV kwam tegen de hekkensluiter van de Eredivisie niet tot scoren, tot in de slotfase invaller Mauro Júnior het verschil maakte. Kornetka bracht de Braziliaan in de 77e minuut binnen de lijnen en slechts drie minuten later maakte die de 0-1, waarna hij een minuut voor tijd de assist gaf bij de 0-2 van Eran Zahavi.

"Roger is erg gelukkig", zei Kornetka na afloop voor de camera van ESPN. De 43-jarige Kornetka, die geen ervaring had als hoofdcoach, had Schmidt nog niet gesproken, maar de andere assistent, Jörn Wolf had al wel telefonisch contact gehad.

Kornetka beseft wel dat het niet sprankelend was wat PSV liet zien tegen Emmen. "Het is lastig om te scoren als een ploeg met man en macht verdedigt. Daardoor kwamen we niet tot grote kansen.

"Soms was de laatste pass net niet goed of hadden we een beetje pech. Het zijn dan net die kleine dingen die ervoor zorgen of je wel of niet tot een grote kans komt."

Het inbrengen van Mauro Júnior bleek een gouden greep van Kornetka. Het inbrengen van Mauro Júnior bleek een gouden greep van Kornetka. Foto: Pro Shots

'Zorgen dat je jezelf beloonde'

Kornetka bleef vertrouwen houden in een goed resultaat en bij de openingstreffer van Mauro Júnior zat het eindelijk wel mee. De voorzet van de vleugelspeler belandde met enig fortuin in één keer in het doel.

"Het was wel duidelijk dat we gewoon rustig moesten blijven aan de bal en vooral via de buitenkanten moesten spelen. We moesten scherp blijven in de restverdediging en zorgen dat je jezelf beloonde. Dat hebben we uiteindelijk gelukkig gedaan."

Door de zege staat PSV tweede in de Eredivisie, maar Vitesse kan woensdag langszij komen. De Arnhemmers spelen woensdag nog uit tegen VVV-Venlo. Koploper Ajax, dat een punt meer heeft dan PSV, neemt het donderdagavond thuis op tegen Willem II.