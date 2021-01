Manchester City heeft dinsdagavond met een klinkende zege de koppositie in de Premier League heroverd. De ploeg van trainer Josep Guardiola was met 0-5 te sterk voor West Bromwich Albion , terwijl Arsenal met 1-3 won Southampton.

City neemt de koppositie over van stadgenoot Manchester United. De 'Red Devils' hebben een punt minder en komen woensdag nog in actie tegen hekkensluiter Sheffield United, maar dan hebben ze een wedstrijd meer gespeeld dan City.

De 0-5 bij 'WBA' was de zevende competitiezege op rij voor City, dat zaterdag in de FA Cup met 1-3 zegevierde bij Cheltenham.

Halverwege leidde de zesvoudig landskampioen tegen de nummer negentien al met 0-4 door doelpunten van Ilkay Gündogan (twee), João Cancelo en Riyad Mahrez. Na rust bepaalde Raheem Sterling de eindstand op 0-5. Nathan Aké behoorde tegen West Bromwich niet tot de wedstrijdselectie van City.

Arsenal komt terug van achterstand

Arsenal nam met de 1-3 zege op Southampton revanche, want afgelopen zaterdag schakelden 'The Saints' de Londenaren uit in de FA Cup (1-0).

Stuart Amstrong zorgde in het St. Mary's Stadium nog wel voor een snelle 1-0-voorsprong, maar nog voor rust leidde Arsenal met 1-2 door goals van Nicolas Pepe en Bukayo Saka.

In de 72e tekende Alexandre Lacazette voor de derde treffer van de uitploeg, die in de Premier League in 2021 nog maar twee punten verspeelde. Arsenal staat nu achtste.

West Ham United blijft foutloos in 2021

West Ham United steekt in nog grootsere vorm. 'The Hammers' hebben in 2021 alles gewonnen (vier keer in de Premier League en twee keer in de FA Cup). Dinsdagavond was West Ham, dat is opgeklommen naar de vierde plek, met 2-3 te sterk voor Crystal Palace.

Wilfried Zaha maakte nog wel snel de 1-0 voor de thuisploeg, maar daarna scoorde de Tsjech Tomas Soucek twee keer voor West Ham en ook Craig Dawson was trefzeker. De aansluitingstreffer van Michy Batshuayi kwam te laat voor Crystal Palace, waar Jairo Riedewald mocht invallen. Patrick van Aanholt bleef op Selhurst Park negentig minuten op de bank.

In totaal stonden dinsdag vier Premier League-wedstrijden op het programma. Newcastle United verloor thuis met 1-2 van Leeds United. Raphinha en Jack Harrison scoorden voor Leeds en Miguel Almirón was trefzeker voor Newcastle.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League