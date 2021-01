Zlatan Ibrahimovic heeft dinsdagavond in de derby tussen Internazionale en AC Milan (2-1) in de kwartfinale van de Coppa Italia de hoofdrol voor zich opgeëist. De sterspeler scoorde, maar moest ook met rood van het veld. Christian Eriksen maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt.

Aan het einde van de eerste helft raakte Ibrahimovic betrokken bij een hevig opstootje met Romelu Lukaku. De Belg was woedend na een opmerking van de Zweed, waarna beide krachtpatsers met het voorhoofd tegen elkaar stonden.

Diverse spelers moesten de twee kemphanen uit elkaar halen en scheidsrechter Paolo Valeri gaf beide spitsen een gele kaart.

Milan leidde bij rust met 0-1 dankzij een knappe treffer van Ibrahimovic. Hij kapte Inter-verdediger Aleksandar Kolarov uit en scoorde met een schuiver via binnenkant paal.

Tien minuten na rust kreeg Ibrahimovic zijn tweede gele kaart, na een overtreding van achteren op Kolarov. Met een man minder incasseerde Milan twintig minuten voor tijd de gelijkmaker: Lukaku benutte een na tussenkomst van de VAR toegekende strafschop.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het opstootje tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku.

Eriksen schiet vrije trap in de kruising

Inter, met Stefan de Vrij de hele wedstrijd tussen de lijnen, kreeg daarna goede kansen op de winnende treffer. Keeper Ciprian Tatarusanu had knappe reddingen in huis op pogingen van Mautaro Martínez en Lukaku.

De wedstrijd leek uit te draaien op een verlenging, maar in de achtste minuut van de blessuretijd schoot invaller Eriksen een vrije trap in de kruising. Een persoonlijk hoogtepunt voor de oud-speler van Ajax en Tottenham, die bij Inter nauwelijks aan spelen toekomt.

Woensdag staan in de Coppa Italia Juventus-SPAL en Atalanta-Lazio op het programma, donderdag spelen Napoli en Spezia tegen elkaar in de laatste kwartfinale.