PSV-aanvoerder Denzel Dumfries denkt niet dat hij grote schade aan zijn knie heeft, nadat hij dinsdag geblesseerd uitviel in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen (0-2-zege). De verdediger lag kermend op de grond, waardoor gevreesd werd voor een zware kwetsuur.

"Mijn knie klapte naar binnen", vertelde Dumfries na afloop voor de camera van ESPN. "Ik dacht dat ik wat afscheurde, maar het voelt nu goed. Het was vooral de schrik. Mijn knie is nu maar een klein beetje dik."

De Oranje-international ging naar de grond na een duel met Caner Cavlan en werd ondersteund toen hij het veld verliet. Hij vermoedt dat hij goed is weggekomen. "Ik had geluk dat mijn enkel niet vast stond. Het is nog wel even afwachten hoe het morgen is, maar ik denk dat het wel goed zit."

Een zware blessure voor Dumfries was zeer slecht nieuws geweest voor PSV in de aanloop naar de topper van zondag tegen Feyenoord. Noni Madueke zal de kraker in De Kuip sowieso moeten en Cody Gakpo, Mario Götze en Nick Viergever kampen ook met blessures.

PSV scoort pas in slotfase

Positief voor PSV is dat er uiteindelijk gewonnen werd in Emmen, nadat de Eindhovense club het lastig had en negen minuten voor tijd pas de openingstreffer tegen de hekkensluiter maakte.

Een voorzet van invaller Mauro Júnior draaide binnen. Twee minuten voor tijd was de Braziliaan aangever en bepaalde Eran Zahavi de eindstand op 0-2.

Door de zege staat PSV twee in de Eredivisie, maar Vitesse kan woensdag langszij komen. De Arnhemmers spelen woensdag nog uit tegen VVV-Venlo. Koploper Ajax, dat een punt meer heeft dan PSV, neemt het donderdagavond thuis op tegen Willem II.