PEC Zwolle heeft dinsdag mede dankzij een treffer van invaller Reza Ghoochannejhad met 2-2 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. FC Groningen was in het Hitachi Capital Mobility Stadion met 3-0 te sterk voor ADO Den Haag.

De 33-jarige Ghoochannejhad, die vrijdag tegen Willem II als invaller al een hattrick noteerde, kwam in de zeventigste minuut het veld in. Drie minuten later zorgde de Iraniër met een kopbal uit een voorzet van Immanuel Pherai voor de 2-2.

Vitesse-huurling Thomas Buitink, die ten koste van Ghoochannejhad zijn debuut maakte voor Zwolle, was meteen belangrijk voor zijn nieuwe ploeg. De twintigjarige aanvaller leverde acht minuten na rust een assist op Virgil Misidjan, die na een fraaie dribbel de 1-2 noteerde.

De Zwolse comeback was noodzakelijk na een dramatische eerste helft, waarin het nauwelijks aan voetballen toekwam. Lucas Schoofs zette de bezoekers al binnen één minuut op voorsprong en mede door een blunder van Michael Zetterer - de doelman kwam veel te ver uit zijn goal waarna Delano Burgzorg simpel kon binnentikken - werd het 0-2.

Na rust waren de rollen in het MAC³PARK-stadion volledig omgedraaid en pakte PEC Zwolle alsnog een verdiend punt. Vlak voor tijd had Ghoochannejhad zijn elftal zelfs nog naar de zege kunnen koppen, maar ditmaal belandde zijn inzet in de handen van Zetterer.

Lundqvist leidt zege Groningen in met fenomenale vrije trap

Later op dinsdagavond was FC Groningen veel te sterk voor ADO Den Haag. De noorderlingen wonnen met 3-0, maar hadden de score veel hoger kunnen laten uitvallen.

Ramon Pascal Lundqvist leidde de zege van de thuisploeg op fenomenale wijze in. De 23-jarige Zweed mocht na achttien minuten aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal vanaf de linkerflank prachtig in de kruising.

De thuisploeg kreeg vervolgens een legio aan kansen om de marge te verdubbelen, maar onder anderen Gabriel Gudmundsson en Mohamed El Hankouri lieten dat na. Twee minuten voor rust was het wel raak voor Groningen via een kopbal van Jørgen Strand Larsen, die uit een fraaie voorzet van Gudmundsson kon binnenkoppen.

Halverwege de tweede helft bepaalde Alessio Da Cruz met de punt van zijn schoen de eindstand. Het doelpunt viel twee minuten nadat Marko Vejinovic voor het enige Haagse schot op doel had gezorgd.

FC Groningen staat dankzij de zege steviger op de zesde plaats in de Eredivisie. Het zwalkende ADO Den Haag, dat dit seizoen alweer voor de twaalfde keer verloor, blijft steken op de zestiende plek.

