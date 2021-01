Thomas Tuchel is de nieuwe manager van Chelsea. De voormalig trainer van Paris Saint-Germain is dinsdagavond aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard.

Tuchel tekent tot de zomer van 2022 op Stamford Bridge, met een optie op verlenging. Hij is de eerste Duitse coach van de Londense club.

De 47-jarige Tuchel werd vorige maand nog ontslagen door Paris Saint-Germain. Hij had de Franse topclub 2,5 jaar onder zijn hoede en leidde de ploeg naar twee landskampioenschappen en de finale van de Champions League, waarin Bayern München vorig seizoen met 1-0 te sterk was.

"Het is nooit makkelijk om een nieuwe hoofdtrainer midden in het seizoen aan te stellen", zegt directeur Marina Granovskaia op de website van Chelsea. "Daarom zijn we erg blij dat we een van de beste coaches van Europa kunnen presenteren. Er valt dit seizoen en daarna nog veel te bereiken."

Tuchel heeft veel respect voor Lampard

Chelsea staat momenteel op een tegenvallende negende plaats in de Premier League. Het kostte manager Lampard maandag zijn baan. De oud-middenvelder geldt als een clubicoon, omdat hij liefst 648 wedstrijden voor 'The Blues' speelde.

"Ik heb groot respect voor het werk van Lampard en zijn nalatenschap hier bij Chelsea", zegt Tuchel, die eerder Borussia Dortmund en FSV Mainz 05 coachte. "Tegelijkertijd kan ik niet wachten om het team te leren kennen en aan de slag te gaan."

Bij Chelsea krijgt Tuchel onder anderen Hakim Ziyech tot zijn beschikking. De oud-Ajacied kon mede door blessures nog maar weinig indruk maken in Londen. Met Christian Pulisic en Thiago Silva treft de coach twee spelers met wie hij voorheen bij Dortmund en PSG al samenwerkte.

Woensdag zit Tuchel voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe club. Chelsea speelt dan in de Premier League tegen Wolves. De Engelse ploeg neemt het volgende maand in achtste finales van de Champions League op tegen Atlético Madrid.

