PSV begint dinsdag met Adrian Fein en Philipp Max aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De 21-jarige Fein staat voor het eerst dit kalenderjaar in de basis in de Eredivisie, terwijl Max terugkeert na ziekte.

Max miste zaterdag de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) en sloot maandag weer aan op de training. Noni Madueke, die tegen RKC geblesseerd uitviel en weken aan de kant staat, ontbreekt wel bij PSV. Donyell Malen verving hem zaterdag en tegen Emmen staat de Oranje-international in de basis.

Nick Viergever, Cody Gakpo en Mario Götze zijn net als Madueke niet inzetbaar tegen de hekkensluiter, die nog geen wedstrijd won dit Eredivisie-seizoen. Mohamed Ihattaren behoort ook niet tot de wedstrijdselectie.

Marco van Ginkel, net hersteld van een zware knieblessure, is er vanwege het kunstgras niet bij. Mees Kreekels en Jeremy Antonisse debuteren bij de wedstrijdselectie. Ook Shurandy Sambo van Jong PSV fungeert als reserve.

Lars Kornetka. Lars Kornetka. Foto: Pro Shots

Kornetka vervangt Schmidt

Emmen tegen PSV begint dinsdag om 20.00 uur in De Oude Meerdijk en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Als de Eindhovenaren winnen nemen ze de tweede plaats over van Vitesse, maar de Arnhemmers spelen woensdag nog uit tegen VVV-Venlo.

Op de bank bij PSV zit Lars Kornetka als eindverantwoordelijke. De Duitser vervangt trainer Roger Schmidt, die geschorst is vanwege zijn uitspraken over scheidsrechter Bas Nijhuis. Zondag tijdens de topper tegen Feyenoord mag Schmidt weer plaatsnemen in de dug-out.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Van Rhijn, Araujo, Bakker, Cavlan; Vlak, Ben Moussa, Laursen, Pena; Frei, De Leeuw.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario, Thomas, Fein; Zahavi, Malen.