Justin Bijlow heeft dinsdag de groepstraining bij Feyenoord hervat. De Rotterdammers spelen woensdagavond in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, dat na een slechte reeks vertrouwen houdt in trainer Johnny Jansen.

Bijlow liep in november een voetblessure op, waardoor zijn teller dit seizoen voorlopig op slechts zes competitieduels staat. De doelman van Jong Oranje miste vorig seizoen ook al een groot aantal duels door een blessure.

De 23-jarige Bijlow werd de voorbije maanden verdienstelijk vervangen door Nick Marsman. De dertigjarige keeper kreeg in twaalf competitieduels slechts negen tegentreffers.

Het is nog onduidelijk of Bijlow woensdag al tot de selectie van Feyenoord behoort bij de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Ook middenvelder Orkun Kökçü ontbreekt nog in Friesland. "Hij heeft toch nog iets meer tijd nodig voor zijn herstel", laat trainer Dick Advocaat weten op de website van Feyenoord.

De huidige nummer vijf van de Eredivisie kan in het Abe Lenstra Stadion wel gewoon over Nicolai Jørgensen beschikken. De Deense spits viel zondag tegen AZ (2-3-nederlaag) uit met een oogkwetsuur, maar die blijkt niet ernstig. Jørgensen trainde dinsdag net als Bijlow voluit mee.

De clubleiding van sc Heerenveen sprak dinsdag het vertrouwen uit in trainer Johnny Jansen. Foto: Pro Shots

Clubleiding Heerenveen steunt trainer Jansen

Heerenveen wacht al elf wedstrijden op een overwinning. De clubleiding heeft dinsdag het vertrouwen in trainer Jansen uitgesproken.

Technisch manager Gerry Hamstra schoof daarom naast Jansen aan op de persconferentie. "Wij zijn met elkaar een traject ingegaan. Nu zitten we in een minder goede fase. Dat is voor iedereen duidelijk. Daar moeten we met elkaar uitkomen", aldus Hamstra tegen Leeuwarder Courant.

Jansen hoopt dat een zege op Feyenoord tot een ommekeer kan leiden. "Dit zijn de wedstrijden die je weer op het rechte pad kunnen brengen. Daar moeten we voor strijden en knokken. Wij moeten vanuit compactheid voetballen en counteren. Daar ligt onze kwaliteit."

Heerenveen-Feyenoord begint woensdag om 21.00 uur. Op 11 februari staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in Friesland, in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

