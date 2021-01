Volgens Willem II-aanvoerder Jordens Peters voelen de spelers zich verantwoordelijk voor het ontslag van Adrie Koster. De ervaren trainer moest dinsdag vertrekken vanwege de slechte prestaties van de Tilburgers dit seizoen.

"Dit is heel pijnlijk, dat is het gevoel wat in de spelersgroep leeft", zegt de 33-jarige Peters tegen de NOS. "We hoopten de lijn door te zetten na twee succesvolle jaren, maar in plaats daarvan sta ik nu uit te leggen waarom de trainer ontslagen is."

Koster was in zijn eerste twee seizoenen bij Willem II zeer succesvol. Hij leidde de club in de jaargang 2018/2019 naar de finale van de TOTO KNVB Beker, die werd verloren van Ajax (0-4).

In het vorige seizoen, dat door de coronapandemie niet kon worden afgemaakt, stelde Willem II met een verdienstelijke vijfde plek voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal veilig.

Willem II verloor afgelopen vrijdag mede door een later geseponeerde rode kaart met 1-3 van PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

'Het is voor mij iets ongrijpbaars'

Met grotendeels dezelfde spelersgroep als vorig seizoen gaat het de afgelopen maanden een stuk minder met de Brabanders. Willem II heeft na achttien duels slechts tien punten, is al tien competitieduels op rij zonder zege en staat zeventiende in de Eredivisie. Die plek betekent aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie.

"Onze prestaties zijn op dit moment gewoon niet goed genoeg. Hoe dat kan, is voor mij iets ongrijpbaars. We hebben veel rare wedstrijden gespeeld, pech gehad. Maar dat zijn excuses; uiteindelijk worden er gewoon te veel fouten gemaakt", aldus Peters.

"Dan weet je hoe het werkt in de voetballerij: de trainer is de klos. Maar natuurlijk is het een prestatie van ons allemaal. En zo voelen wij het als spelers ook."

Assistenten Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar nemen voorlopig de honneurs waar bij Willem II. De Tilburgers gaan donderdag op bezoek bij Ajax en daarna volgen cruciale thuisduels met hekkensluiter FC Emmen (zondag) en nummer zestien ADO Den Haag (volgende week zondag).

