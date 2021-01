Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat in het weekend van 14 en 15 augustus van start. Op vrijdag 6 augustus begint de Keuken Kampioen Divisie al en op 8 augustus is het duel om de Johan Cruijff Schaal, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

In het Eredivisie-schema zijn drie midweekse speelrondes ingepland: op 21-23 september, 21-23 december en in de voorlaatste speelronde op 11 mei. In de Keuken Kampioen Divisie zijn alle 38 speelrondes op vrijdagen ingepland; dubbele speelrondes op vrijdag en maandag zijn komend seizoen overbodig.

De winterstop in de Eredivisie duurt van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022. Pas in juni zal de KNVB het wedstrijdschema bekendmaken.

"De speeldagenkalender is altijd weer een mooie puzzel, die tot stand komt na het in kaart brengen van alle belangen van clubs, supporters en gemeentes", zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB. "Bij de start van het seizoen hebben we onder meer rekening moeten houden met EURO 2020."

De finale van het EK wordt op 11 juli in Londen gespeeld. Dat betekent dat er ruim een maand tussen de finale en de start van het Eredivisie-seizoen zit.

