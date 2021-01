Ronald Koeman heeft dinsdag gereageerd op de verhalen die recent in Spaanse media zijn verschenen over de financiële malaise bij FC Barcelona. De Catalanen kampen naar verluidt met een schuld van ruim 1 miljard euro, maar de Nederlandse coach benadrukt dat het bij andere Europese topclubs mogelijk net zo erg is.

"Het is duidelijk dat de club financieel geraakt is door de coronacrisis. Ook vanwege het gebrek aan toerisme in Barcelona", zei Koeman dinsdag op zijn persconferentie voor het duel met Rayo Vallecano van woensdag in de achtste finales van de Copa del Rey.

"Maar alle clubs zijn hierdoor getroffen en kunnen te maken krijgen met slechte financiële cijfers. De spelers zijn volgens mij niet afgeleid door de situatie. We hebben de club natuurlijk ook al geholpen door akkoord te gaan met een verlaging van ons salaris."

Volgens het Spaanse Marca , dat maandagavond het jaarverslag van Barcelona publiceerde, moet Barcelona op korte termijn al 730 miljoen euro van de ruim 1,1 miljard euro betalen, onder meer aan transfersommen. Spelers zouden daarnaast nog 164 miljoen euro aan salaris tegoed hebben.

"Ik weet eigenlijk niet of het waar is dat spelers nog op hun salaris wachten. Ik zal het ze moeten vragen om het te checken, want niet alles wat in de media verschijnt is waar", benadrukte Koeman.

Messi keert tegen Rayo Vallecano terug in selectie

FC Barcelona heeft het niet alleen financieel, maar ook sportief zwaar dit seizoen. De Catalanen, die een wonder nodig hebben om nog kampioen te worden, zijn nu wel al vier duels op rij zonder puntenverlies in La Liga en hopen woensdag ten koste van Rayo Vallecano de kwartfinales van de Copa del Rey te bereiken.

Koeman kan op bezoek bij de club uit de Segunda División in ieder geval weer beschikken over Lionel Messi, die de laatste twee duels van Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan door een schorsing. Het is niet duidelijk of de Argentijn direct terugkeert in de basis, mede doordat hij de laatste tijd met fysieke klachten kampte.

"Maar hij is nu weer fit, gretig en fris", zei Koeman. "Messi wil het liefst elke wedstrijd spelen en wij hebben een Messi in topvorm nodig om wedstrijden en prijzen te winnen. Woensdag maak ik bekend of hij ook in de basis zal staan."

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Rayo Vallecano begint woensdag om 21.00 uur. Sergiño Dest is hoe dan ook nog niet fit genoeg om te spelen. Vorige week kwamen de Catalanen ook al in actie in het bekertoernooi en toen werd pas na verlenging van UE Cornellà gewonnen.