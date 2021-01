De Nederlandse voetbalsters raken na de Olympische Spelen van komende zomer ook hun assistent-bondscoach kwijt. Sarina Wiegman neemt Arjan Veurink mee naar het Engelse elftal.

"Deze kans kon en wilde ik niet laten lopen", zegt de 34-jarige Veurink dinsdag op de site van de KNVB. "Ik ben de KNVB dan ook heel dankbaar dat ze me deze stap gunnen, en zich ondanks mijn nog doorlopende contract flexibel hebben opgesteld."

"Vanzelfsprekend zijn de klik, de rolverdeling en de samenwerking met Sarina doorslaggevend geweest om 'ja' te zeggen tegen deze uitdaging."

Veurink, in het verleden succesvol als trainer van de vrouwen van FC Twente, is al vier jaar de eerste assistent van Wiegman bij de Oranjevrouwen. De bondscoach maakte vorig jaar augustus al bekend dat ze na de Spelen aan de slag gaat bij de Engelse voetbalvrouwen.

De KNVB heeft nog geen opvolger gevonden voor Wiegman en raakt nu nog een belangrijke schakel uit de technische staf die de afgelopen jaren uitstekend presteerde met Oranje kwijt. Veurink werd ook genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach.

"Het spreekt voor zich dat we Arjan niet graag zien vertrekken", aldus KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma. "Voor ons komt er naast de aanstelling van een nieuwe bondscoach nog wel een klus bij. De komende weken gaan we alle puzzelstukjes zorgvuldig verder leggen en ervoor zorgen dat er tijdig een sterke nieuwe technische staf staat, die na de Spelen het stokje over kan nemen."