Leroy George keert na 7,5 jaar terug in de Eredivisie. De inmiddels 33-jarige aanvaller tekent een contract voor de rest van dit seizoen bij Fortuna Sittard. Feyenoord verhuurt spits Naoufal Bannis aan FC Dordrecht.

George begon zijn loopbaan in 2006 bij FC Utrecht en maakte vier jaar later de overstap naar NEC, waar hij drie seizoenen onder contract stond. De geboren Surinamer heeft al 154 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan.

In 2013 verliet George de Nederlandse velden voor een avontuur bij Qarabag in Azerbeidzjan. Na omzwervingen in Turkije en Australië tekende hij in de zomer van 2018 bij Banyias SC in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij een jaar later weer vertrok.

Sindsdien zat George zonder club. De aanvaller, die al 1,5 jaar geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld, was de laatste weken al op proef bij Fortuna Sittard en daar maakte hij genoeg indruk om een contract te verdienen.

“We halen met hem een ervaren speler in huis, die op verschillende posities in de voorhoede uit de voeten kan. Hij is topfit en kan er meteen staan. Dat is ook wel fijne bijkomstigheid in deze drukke periode", zegt technisch manager Sjoerd Ars.

George moet Fortuna helpen in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat momenteel met negentien punten op de veilige dertiende plek, acht punten van de degradatiestreep verwijderd. De Limburgers versterkten zich deze transferperiode al met verdediger Mickaël Tirpan en aanvaller Thibaud Verlinden.

Feyenoord verhuurt Bannis aan FC Dordrecht

De achttienjarige Bannis maakt het seizoen af bij FC Dordrecht, dat hem huurt van Feyenoord. Ook jeugdspelers Benny Silva (19) en Mikael Tørset Johnsen (20) maken tijdelijk de overstap naar de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Bannis speelde dit seizoen al negen officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarvan drie optredens in de Europa League. Begin november zorgde hij diep in blessuretijd voor de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3).

Mede door de komst van spits Lucas Pratto zijn de kansen op speelminuten nog een stuk kleiner geworden voor Bannis. Bovendien kunnen de beloften van Feyenoord nu niet in actie komen, omdat de competitie onder 21 jaar stilligt.

"Op deze manier kunnen drie talentvolle spelers de nodige wedstrijdminuten maken in de Eerste Divisie. Door de coronacrisis staat de Onder 21-competitie vooralsnog stil, dus biedt deze verhuurconstructie uitkomst en perspectief", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord.