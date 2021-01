Bij de wedstrijd tussen NEC en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie mag op 21 februari een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zijn. Een week later is er ook publiek welkom bij Almere City-SC Cambuur.

De wedstrijden maken deel uit van een pilot in een wetenschappelijk onderzoek van Fieldlab. Deze organisatie doet onderzoek naar het toelaten van publiek bij sport- en cultuurevenementen in coronatijd. De testevenementen zouden eigenlijk al in januari gehouden worden, maar door de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus kwam er toen geen groen licht.

"Ons doel is om in beeld te brengen hoeveel contactmomenten er bij deze evenementen plaatsvinden", vertelt Dimitri Bonthuis van Fieldlab aan NU.nl. "Aan de hand daarvan kunnen we advies geven over hoe sportwedstrijden en andere evenementen veilig kunnen worden georganiseerd."

NEC mag tegen De Graafschap vijftienhonderd seizoenkaarthouders in het stadion toelaten, waarbij wordt gebruikgemaakt van zes bubbels van 250 supporters. Bij Almere City gaat het eveneens om vijftienhonderd supporters, maar die worden onderverdeeld in bubbels van tweehonderd, zeshonderd en zevenhonderd personen.

De supporters, die zich zowel voor als na de wedstrijd moeten laten testen op het coronavirus, krijgen allemaal een keycord met een apparaatje dat het aantal contactmomenten en de duur daarvan registreert. Bonthuis: "De fans dienen zich zo gewoon mogelijk te gedragen, zoals in 'het oude normaal'."

Verschillende tests in de bubbels

In de verschillende bubbels worden diverse tests uitgevoerd. Op de ene tribune mogen mensen in de rust van hun plek om eten en drinken te kopen, terwijl dat op de andere tribune zal worden uitgedeeld. Zo kan gemeten worden welke manier van catering de minste en de kortste contactmomenten oplevert.

Daarnaast verschilt de tribune-indeling per vak. Op de ene tribune wordt het vak bijvoorbeeld vanaf de bovenste rij naar beneden gevuld en op de andere tribune van links naar rechts. Op sommige tribunes mogen de fans naast elkaar zitten, bij andere wordt er tussen elke twee bezoekers een stoeltje leeg gelaten.

"We hebben allerlei ideeën en aannames over welke maatregelen het kleinste aantal contactmomenten oplevert. Maar daar is nog nooit onderzoek naar gedaan", aldus Bonthuis. "Met deze pilot gaan we dat op wetenschappelijke basis onderzoeken."

Het valt nog te bezien of de pilot al gevolgen zal hebben voor het toelaten van toeschouwers in het huidige voetbalseizoen. "Het zal drie of vier weken duren voordat de wetenschappers alle data hebben geanalyseerd", legt Bonthuis uit.

"Daarna kunnen we kijken wat de vervolgstappen zijn, maar daarbij zijn we uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment. Iedereen begrijpt dat het met de huidige lockdown niet mogelijk zal zijn om stadions weer te vullen."