Willem II heeft dinsdag trainer Adrie Koster ontslagen. De 66-jarige coach, die de laatste jaren fraaie successen boekte met de Tilburgers en in november nog zijn contract met een jaar verlengde, moet vertrekken vanwege een reeks teleurstellende resultaten.

Willem II is al tien officiële wedstrijden op rij zonder overwinning. De laatste zege dateert van 21 november, toen VVV-Venlo met 2-1 werd verslagen. De 'Tricolores' zijn inmiddels afgezakt naar de zeventiende positie in de Eredivisie, waar de onderste twee ploegen rechtstreeks degraderen.

"Wij zijn Adrie erg dankbaar voor de mooie prestaties die we samen met hem bereikt hebben en we hebben erg prettig met hem samengewerkt. Toch voelen we ons nu genoodzaakt om in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de site van Willem II.

Koster benadrukt dat hij heeft genoten van zijn periode bij Willem II. "Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde. Spijtig dat het zo gelopen is."

Koster leidde Willem II naar bekerfinale en Europees voetbal

Koster, die in de jaren negentig al kort hoofdtrainer was van Willem II, keerde in de zomer van 2018 terug in Tilburg en kende twee uitstekende eerste seizoenen. Hij leidde de club in het seizoen 2018/2019 naar de finale van de TOTO KNVB Beker, die werd verloren van Ajax (0-4).

In het vorige seizoen, dat door de coronapandemie niet kon worden afgemaakt, stelde Willem II met een verdienstelijke vijfde plek voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal veilig. Willem II was in de tweede voorronde van de Europa League te sterk voor Progrès Niederkorn, maar strandde daarna tegen Rangers FC.

Door het ontslag van Koster nemen Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar voorlopig de honneurs waar. Zij zitten donderdag voor het eerst op de bank als Willem II een uitwedstrijd tegen Ajax speelt (aftrap 21.00 uur).

