José Mourinho vindt het jammer dat zijn voormalige speler Frank Lampard niet meer tijd heeft gekregen als manager van Chelsea. De voormalige middenvelder werd maandag vanwege teleurstellende resultaten ontslagen door 'The Blues'.

"Het is altijd triest als een collega wordt ontslagen en dat geldt al helemaal voor Frank. Hij is niet zomaar een collega, maar een belangrijk persoon in mijn trainersloopbaan", zei Mourinho dinsdagavond na het FA Cup-duel van Tottenham Hotspur met Wycombe Wanderers (1-4-winst) volgens Sky Sports.

De 42-jarige Lampard, die bezig was aan zijn tweede seizoen als manager van Chelsea, kwam in zijn spelersloopbaan tot 648 officiële duels voor de Londenaren. Met Mourinho als coach veroverde hij met Chelsea onder meer twee landstitels (2005 en 2006) en de FA Cup in het seizoen 2006/2007.

Volgens 'The Special One' had Lampard al bij het tekenen van zijn contract in de zomer van 2019 rekening moeten houden met een mogelijk ontslag in de toekomst. "Dit is de wreedheid van het voetbal, met name het moderne voetbal. Als je manager wordt, dan weet je dat het jou vroeg of laat ook gaat overkomen."

Frank Lampard en José Mourinho stonden in september tegenover elkaar. Frank Lampard en José Mourinho stonden in september tegenover elkaar. Foto: Pro Shots

Tottenham Hotspur nog op vier fronten actief

Mourinho, die ondanks zijn successen ook regelmatig werd ontslagen in zijn carrière, is dit seizoen op de goede weg met Tottenham Hotspur. De 'Spurs' bereikten dinsdag met enige moeite de achtste finales van de FA Cup en zijn nog altijd op vier fronten actief: de competitie, de FA Cup, de League Cup en de Europa League.

Hoewel Tottenham een druk speelschema kan verwachten, is Mourinho niet van plan om een van de toernooien te verwaarlozen. "Zelfs toen we zo'n vier duels in een week speelden en mensen dachten dat we zouden verzaken in de Europa League of de League Cup, deden we dat niet", benadrukte de Portugees.

"We zijn klaar om te vechten en door te gaan. In februari spelen we in drie competities, aangezien de Europa League ook weer gaat beginnen. Natuurlijk wordt het heel zwaar, maar we gaan alles geven."

Tottenham Hotspur bezet de vijfde plek in de Premier League, maar heeft een duel minder gespeeld dan veel concurrenten. De ploeg van Mourinho treft op 10 februari Everton in de FA Cup, speelt later die maand het tweeluik met Wolfsberger in de Europa League en wacht op 25 april de League Cup-finale tegen Manchester City.

