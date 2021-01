FC Barcelona verkeert in ernstige financiële problemen. De Spaanse grootmacht heeft een schuld van ruim 1,1 miljard euro, waarvan op korte termijn 730 miljoen euro betaald moet worden, zo meldt Marca maandag.

Uit het jaarverslag van Barcelona dat de Spaanse sportkrant heeft gepubliceerd, blijkt dat de Catalanen een schuld van 266 miljoen euro bij banken hebben openstaan en dat de spelers nog 164 miljoen euro aan salaris tegoed hebben.

Barcelona moet ook nog verschillende afspraken over eerdere transfers nakomen. De transfersom van maar liefst negentien spelers is nog niet volledig betaald, waaronder die van Frenkie de Jong. Barcelona kocht de middenvelder in 2019 voor 75 miljoen euro, met maximaal 11 miljoen euro aan bonussen.

Volgens VI heeft Ajax dat geld wel al binnen, doordat de Amsterdammers met een financiële instelling werken die de betaling destijds heeft gegarandeerd. Financieel directeur Susan Lenderink zei onlangs in een uitgebreid interview in VI dat Ajax vaker met een dergelijke constructie werkt.

Ajax heeft het geld dus al binnen, maar de tussenpersoon heeft aan het einde van dit seizoen recht op 16 miljoen euro vanwege de transfer van De Jong. 'Barça' moet in totaal nog 48 miljoen euro naar de financiële instelling overmaken.

Frenkie de Jong juicht na een doelpunt voor FC Barcelona. Frenkie de Jong juicht na een doelpunt voor FC Barcelona. Foto: Pro Shots

Koeman hoopt op versterkingen

Ook Liverpool (40 miljoen euro voor voor Philippe Coutinho) en Atlético Madrid (5 miljoen euro voor Antoine Griezmann) wachten nog op flink wat geld. Barcelona zou binnenkort proberen nieuwe afspraken te maken met verschillende schuldeisers.

Barcelona-trainer Ronald Koeman liet afgelopen week nog weten dat zijn ploeg deze maand nog wel enige versterking kan gebruiken, maar hij zei ook dat hij het accepteert als dit niet mogelijk is. Dat lijkt dus eerder het geval te zijn.

Na een moeizame seizoensstart heeft Koeman het inmiddels aardig op de rit bij Barcelona. Het team is de laatste weken opgeklommen naar de derde plaats in La Liga, maar heeft al wel dertien punten meer verloren dan koploper Atlético Madrid.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga