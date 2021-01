Tottenham Hotspur is maandag met de schrik vrijgekomen in de vierde ronde van de FA Cup. De 'Spurs' maakten pas in de laatste minuten een achterstand ongedaan tegen Championship-club Wycombe Wanderers: 1-4.

Tottenham kwam halverwege de eerste helft verrassend op achterstand door een doelpunt van Fred Onyedinma, maar bracht vlak voor rust de stand in evenwicht dankzij een treffer van Gareth Bale.

Daarna leek er een verlenging aan te pas te moeten komen, maar in de 86e minuut nam Tottenham alsnog de leiding door een doelpunt van Harry Winks. Invaller Tanguy Ndombele zorgde vervolgens met twee treffers nog voor een geflatteerde uitslag.

Bij Tottenham bleef Steven Bergwijn de hele wedstrijd op de bank zitten. De aanvaller is dit seizoen geregeld verzekerd van een basisplaats, wist in alle competities nog niet te scoren, maar gaf al wel vijf assists.

In de achtste finales, die van 9 tot en met 11 februari worden gespeeld, wacht Tottenham een uitduel met Everton. 'The Toffees' rekenden zondag met 3-0 af met een andere Championship-club: Sheffield Wednesday.

De FA Cup krijgt dit jaar sowieso een andere winnaar dan vorig jaar. Titelverdediger Arsenal werd zaterdag uitgeschakeld door Southampton (1-0). Manchester United was de sterkste in de kraker tegen Liverpool (3-2).