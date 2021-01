Frank Lampard baalt er stevig van dat hij maandag is ontslagen als manager van Chelsea. De 42-jarige Engelsman had gehoopt dat hij van de clubleiding langer de tijd zou krijgen om de ploeg weer aan de praat te krijgen.

Lampard wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van Chelsea dit seizoen in de Premier League. Er werd afgelopen zomer voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers uitgegeven, maar 'The Blues' staan halverwege de competitie slechts negende.

"Ik ben teleurgesteld dat ik dit seizoen niet de tijd heb gekregen om de club vooruit te helpen en naar een hoger niveau te brengen", zegt Lampard in een eerste reactie op de website van de League Managers Association (LMA).

"Ik wil meneer Abramovich (de eigenaar van Chelsea, red.), het bestuur, de spelers, de staf en iedereen op de club bedanken voor hun harde werk en toewijding. Zeker in deze ongekende en uitdagende tijden. Ik wens het team en de club alle succes voor de toekomst."

'Trots op prestaties die we hebben neergezet'

Lampard was bezig aan zijn tweede seizoen als coach van Chelsea. Hij had vorig jaar te maken met een transferverbod, waardoor hij noodgedwongen veel jeugd moest inpassen, maar hij leidde de club desondanks naar de knappe vierde plaats in de Premier League, waarmee de Champions League werd bereikt.

"Toen ik deze rol aannam wist ik welke uitdagingen me te wachten stonden in een moeilijke periode voor de club. Ik ben trots op de prestaties die we hebben neergezet en op de spelers uit onze eigen opleiding die de stap naar het eerste elftal hebben gemaakt. Ze hebben het geweldig gedaan. Zij zijn de toekomst van de club."

Lampard geldt als een clubicoon bij Chelsea. Hij vierde met onder meer drie landstitels, vier FA Cups en de Champions League-winst grote successen met de Londenaren. De oud-middenvelder speelde in zijn carrière maar liefst 648 officiële wedstrijden voor Chelsea.

"Het is een groot voorrecht en een eer geweest om manager te mogen zijn van Chelsea, een club die al zo lang een groot deel van mijn leven is. Ik wil de fans bedanken voor hun geweldige steun die ik de afgelopen achttien maanden heb gekregen. Ik hoop dat ze weten wat dat met me heeft gedaan."

