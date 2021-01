Lassina Traoré heeft maandag zijn rentree gemaakt in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers verloren in extremis met 0-2 van de Deventenaren.

Beide doelpunten van Go Ahead vielen in de blessuretijd van de tweede helft. Sam Hendriks, die tussen 2013 en 2016 bij Ajax speelde, zorgde voor de 0-1 en een minuut later was Bradly van Hoeven verantwoordelijk voor de 0-2.

Traoré deed alleen in de eerste helft mee bij Jong Ajax. Hij werd halverwege vervangen door Brian Brobbey. Die was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer, maar hij slaagde er niet in om te scoren.

Begin december liep Traoré een bovenbeenblessure op tijdens het verloren thuisduel van Ajax met FC Twente (1-2). Hij zit donderdag mogelijk weer bij de selectie voor de ontmoeting in eigen huis met Willem II.

Traoré had voor de winterstop geregeld een basisplaats. Hij maakte acht goals in zestien wedstrijden, maar kreeg er eerder deze maand een concurrent bij in de persoon van Sébastien Haller, die voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Klaas-Jan Huntelaar vertrok daarentegen naar Schalke 04.

Go Ahead bleef ondanks de zege op Jong Ajax op de vijfde plaats staan, maar kwam wel in punten op gelijke hoogte met nummer vier NAC Breda. De achterstand op de koplopers SC Cambuur en Almere City bedraagt twaalf punten. Jong Ajax zakte naar de twaalfde plek.

