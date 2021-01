ADO Den Haag heeft zich maandag in de jacht op handhaving in de Eredivisie versterkt met Youness Mokhtar. De 29-jarige aanvaller komt transfervrij over van Columbus Crew en tekent een contract voor de rest van dit seizoen in het Cars Jeans Stadion.

Mokhtar heeft als voetballer een rijk verleden in Nederland. Hij doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2011 bij FC Eindhoven zijn debuut in het betaald voetbal. In de daaropvolgende jaren kwam hij in twee periodes uit voor PEC Zwolle (2012/2013 en 2016-2018) en stond hij enkele seizoenen onder contract bij FC Twente (2013-2015).

Onlangs vertrok Mokhtar bij Columbus Crew. Hij veroverde met de Amerikaanse club in december de titel in de MLS. Daarnaast heeft hij buitenlandse avonturen achter de rug bij het Saoedi-Arabische Al Nassr, het Turkse Ankaragücü en het Noorse Stabaek. Hij kwam voor verschillende jeugdteams van Nederland en Marokko uit.

In Mokhtars verbintenis bij ADO is een optie opgenomen voor een extra seizoen. Zijn debuut voor de Hagenaars wordt meteen een jubileum, omdat hij vooralsnog 149 wedstrijden in de Eredivisie speelde. In alle competities staat hij op 250 officiële duels en 49 doelpunten.

'ADO staat niet waar het hoort'

"ADO is een mooie club, die op dit moment niet staat waar het hoort. Maar ik zie het juist als een uitdaging om het team verder te helpen. Ik heb al bij PEC Zwolle en FC Twente ervaren hoe je moet omgaan met een dergelijke situatie", zegt Mokhtar op de website van zijn nieuwe werkgever.

Mokhtar is alweer de zesde aanwinst voor ADO in deze transferperiode. Eerder werden Daryl Janmaat (transfervrij), Marko Vejinovic (transfervrij), Juan Familia-Castillo (Chelsea, gehuurd), Tomislav Gomelt (Crotone, transfervrij) en Martin Fraisl (clubloos) al vastgelegd.

ADO moet vrezen voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood staat na achttien speelrondes op de zestiende plaats, wat aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs betekent. Dinsdag wacht een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie