Wesley Sneijder heeft serieuze plannen met FC Den Bosch. De 36-jarige oud-topvoetballer is in gesprek met de Keuken Kampioen Divisie-club over een mogelijke samenwerking, maar hij wil niet zeggen wat dat precies inhoudt.

"Daar is het te vroeg voor. Dat doen we pas als het rond is. Maar ik kan wel zeggen dat het geen kwestie is van zomaar een zak geld neerzetten en het daarbij laten", aldus Sneijder maandag in gesprek met het AD.

"We hebben concrete plannen met de club voor de lange termijn. Daarbij is het ook niet zo dat we zeggen dat FC Den Bosch volgend jaar al terug moet naar de Eredivisie, maar we willen de club wel weer echt op de kaart zetten."

Sneijder was zaterdag te gast bij de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen NAC Breda (1-1). Hij voerde daar overleg met bestuursleden en sponsors. FC Den Bosch doet ook geheimzinnig over welke rol Sneijder op zich zou moeten nemen.

"Dat komt allemaal wel. En misschien wel sneller dan je denkt. Ik verwacht dat we in de loop van deze week al meer duidelijkheid kunnen geven", vertelt Sneijder.

Wesley Sneijder tijdens zijn afscheid bij het Nederlands elftal in 2018. Wesley Sneijder tijdens zijn afscheid bij het Nederlands elftal in 2018. Foto: Pro Shots

'Er zit zeker potentie in FC Den Bosch'

Volgens het AD heeft Sneijder samen met Ebert Dollevoet en enkele partners het idee om FC Den Bosch over te nemen. Sneijder is bevriend met Dollevoet, die met zijn bedrijf de catering verzorgt in De Vliert en daar als sponsor fungeert.

"Ebert kwam ook met het plan voor FC Den Bosch en dat spreekt me echt aan. Het ziet er goed uit. Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan", laat Sneijder weten.

FC Den Bosch beleeft een moeizame periode. De Brabanders staan halverwege dit seizoen op de teleurstellende negentiende plaats. FC Den Bosch kwam in 2004 voor het laatst in de Eredivisie uit.

Sneijder beëindigde in augustus 2019 zijn profcarrière. Hij speelde voor Ajax, Real Madrid, Galatasaray, OGC Nice en Al Gharafa. Met 134 interlands recordinternational van het Nederlands elftal.