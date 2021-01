Luc Castaignos heeft maandag een nieuwe club gevonden. De 28-jarige oud-aanvaller van Feyenoord en FC Twente tekende een contract bij OFI Kreta tot medio 2023. Halil Dervisoglu, die werd weggestuurd bij FC Twente, maakte een mooie transfer naar Galatasaray.

Castaignos zat een aantal maanden zonder club, nadat hij in september zijn contract liet ontbinden bij het Zuid-Koreaanse Gyeongnam. Hij komt bij OFI Kreta terecht bij de nummer negen van de Griekse Super League en wordt daar ploeggenoot van Boy Waterman en Jonathan de Guzman.

Vooralsnog kent Castaignos een opmerkelijke carrière. Hij debuteerde in 2009 bij Feyenoord in het betaalde voetbal en gold in Rotterdam als toptalent. Hij verdiende in 2011 een transfer naar Internazionale, maar slaagde er daar niet in om zijn belofte in te lossen.

Castaignos vertrok in 2012 naar FC Twente en bloeide daar op. In 2015 begon hij bij Eintracht Frankfurt aan zijn tweede buitenlandse avontuur en verkaste in 2016 naar Sporting Lissabon. Hij speelde in het seizoen 2018/2019 op huurbasis bij Vitesse en zocht in 2019 zijn heil bij Gyeongnam.

Dervisoglu op huurbasis naar Galatasaray

Dervisoglu wordt door Galatasaray voor de rest van dit seizoen op huurbasis overgenomen van Brentford. De 21-jarige Turkse aanvaller werd door de Championship-club voor de winterstop nog uitgeleend aan FC Twente.

In 2017 begon Dervisoglu zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam, waar hij indruk maakte en vorig jaar een transfer afdwong naar Brentford. Daar kreeg hij amper speeltijd en ook bij FC Twente had hij geen vaste basisplaats.

"Je moet graag voor Twente willen spelen. Aan ongemotiveerde spelers hebben we niks", zei technisch directeur Jan Streuer in januari tegen Tubantia, toen Dervisoglu terugkeerde naar Brentford.

Dervisoglu scoorde onlangs in de FA Cup voor Brentford, maar toch zagen zij dit seizoen geen rol meer voor hem weggelegd. Bij Galatasaray, dat tweede staat in de Turkse Süper Lig, gaat hij de kleedkamer delen met Ryan Babel, Ryan Donk en Ömer Bayram.