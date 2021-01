PSV kan in ieder geval de komende twee tot drie weken niet beschikken over Noni Madueke. De Brit liep afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0-overwinning) een blessure op en een tweede MRI-scan moet later deze maandag uitsluitsel geven over de ernst van de kwetsuur.

Door de blessure mist Madueke dinsdag de uitwedstrijd tegen FC Emmen en de topper van zondag in De Kuip tegen Feyenoord. Trainer Roger Schmidt vertelde maandagochtend op een persmoment dat hij hoopt dat Madueke over twee tot drie weken weer inzetbaar is, maar het is wachten op de uitslag van de tweede MRI-scan.

De achttienjarige Madueke scoorde dit seizoen al zes keer in de Eredivisie en had tegen RKC een basisplaats. Na 23 minuten werd hij gewisseld, omdat hij ogenschijnlijk last had van zijn bovenbeen en zijn hamstring.

Schmidt heeft met de al langer geblesseerde Cody Gakpo en Mario Götze nog twee aanvallende spelers die hij niet kan inzetten tegen Emmen en waarschijnlijk ook niet tegen Feyenoord. Philipp Max wordt eerder terugverwacht. De Duitse linksback ontbrak tegen RKC, omdat hij ziek was.

FC Emmen tegen PSV begint dinsdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. De Eindhovenaren staan derde met vier punten achterstand op koploper Ajax en een punt op Vitesse. Emmen staat onderaan en heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen.

De Eredivisie-toppers in januari 10-01: Ajax-PSV 2-2

13-01: PSV-AZ 1-3

17-01: Ajax-Feyenoord 1-0

24-01: Feyenoord-AZ 2-3

31-01: Feyenoord-PSV

31-01: AZ-Ajax