Chelsea heeft maandag manager Frank Lampard ontslagen. De 42-jarige clubicoon moet wijken vanwege de teleurstellende resultaten van 'The Blues' in de laatste weken.

"Dit was een heel moeilijk besluit om te nemen, niet in de laatste plaats omdat ik een uitstekende relatie met Frank heb", zegt eigenaar Roman Abramovich op de site van Chelsea. "Hij is een integere man die hard werkt. Maar onder de huidige omstandigheden vinden we het noodzakelijk om in te grijpen."

Het is nog niet officieel bekend wie Lampard opvolgt als manager van Chelsea. In Engelse media valt alleen de naam van de Duitser Thomas Tuchel, die in december werd ontslagen bij Paris Saint-Germain en nu zonder club zit.

Lampard was bezig aan zijn tweede seizoen als coach van Chelsea, waar hij als speler met onder meer drie landstitels, vier FA Cups en de Champions League-winst grote successen vierde. De voormalige middenvelder speelde in zijn carrière maar liefst 648 officiële duels voor Chelsea en is een van de belangrijkste spelers van de club ooit.

Chelsea presteert niet ondanks forse aankopen

In het eerste seizoen onder leiding van Lampard eindigde Chelsea op de vierde plek in de Premier League, waarmee kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League werd veiliggesteld. Doordat Chelsea in de zomerse transferperiode meer dan 200 miljoen euro aan spelers uitgaf, leek de ploeg dit seizoen een van de titelfavorieten.

Onder anderen Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, doelman Édouard Mendy en Ben Chilwell werden naar Stamford Bridge gehaald, maar ondanks een redelijk goede seizoensstart kan het sterrenensemble van Chelsea de verwachtingen niet waarmaken.

Van de laatste vijf competitieduels werd er maar één gewonnen, waardoor de ploeg van Lampard nu de negende plek bezet met een achterstand van elf punten op koploper Manchester United. Chelsea won zondag in de vierde ronde van de FA Cup wel van Luton Town, maar die 3-1-zege kon de baan van Lampard niet meer redden.

