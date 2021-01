Willem II kan donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Ajax gewoon over Kwasi Wriedt beschikken. De spits kreeg zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3) een rode kaart, maar die is maandag geseponeerd door de aanklager betaald voetbal.

De 26-jarige Wriedt, die in de tiende minuut nog voor de openingstreffer had gezorgd, kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een directe rode kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk omdat hij op de voet van Mike van Duinen stond.

Uit de herhaling bleek echter dat hij de bal wegschoot en daarna pas onbewust het been van de instormende PEC-spits raakte. Desondanks hield de VAR vast aan het besluit van Van der Eijk, waardoor Willem II met tien man kwam te staan.

Na rust kwam PEC terug in de wedstrijd en wonnen de Zwollenaren door een hattrick van Reza Ghoochannejhad. De aanklager betaald voetbal grijpt twee dagen later alsnog in, waardoor Wriedt niet nog meer wedstrijden van zijn ploeg hoeft te missen.

Willem II bleef tegen PEC voor de negende competitiewedstrijd op rij zonder overwinning en bezet momenteel de zeventiende plek in de Eredivisie met tien punten, vier meer dan hekkensluiter FC Emmen. De uitwedstrijd tegen Ajax begint donderdag om 21.00 uur.

Fortuna Sittard twee duels zonder spits Polter

Fortuna Sittard moet het de komende twee duels wel zonder zijn spits stellen. Sebastian Polter, die zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-2) een rode kaart kreeg, is door de aanklager betaald voetbal voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De Limburgers zijn akkoord gegaan met de straf.

De 29-jarige Polter werd in de blessuretijd van de wedstrijd uit het veld gestuurd nadat hij - zonder de intentie om de bal te raken - op de voet van Edson Álvarez ging staan. Scheidsrechter Dennis Higler had het moment gemist, maar trok alsnog rood toen de VAR ingreep en hem de beelden liet bekijken.

Met zijn rode kaart sloot Polter een voor hem dramatische week in stijl af. De Duitser was tegen Ajax met een eigen doelpunt al verantwoordelijk voor de 0-1. Ook veroorzaakte hij donderdag in de verlenging tegen NEC in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker een strafschop, al werd die penalty makkelijk gegeven.

Polter is met zes competitiedoelpunten dit seizoen samen met Zian Flemming gedeeld topscorer van Fortuna in de Eredivisie. Door zijn schorsing mist de spits de wedstrijden tegen RKC Waalwijk (woensdag, uit) en VVV-Venlo (zaterdag, thuis).

