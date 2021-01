Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over AZ-Ajax. Dennis Higler krijgt op Super Sunday in de Eredivisie de taak om de topper tussen Feyenoord en PSV in goede banen te leiden.

Het is voor Nijhuis zijn eerste Eredivisie-topper sinds december 2019, toen hij Feyenoord-PSV (3-1) floot. De 44-jarige tukker werd onlangs nog stevig bekritiseerd door PSV-trainer Roger Schmidt.

De 35-jarige Higler floot in maart 2020 met PSV-Feyenoord (1-1) zijn laatste Eredivisie-topper.

Feyenoord lijkt na de 2-3-nederlaag tegen AZ van zondag te zijn afgehaakt in de titelstrijd. De Rotterdammers staan vijfde en hebben na achttien duels negen punten achterstand op koploper Ajax.

Dinsdag tot en met donderdag doordeweekse speelronde

Deze week staat er eerst nog een midweekse speelronde op het programma. Dinsdag gaat PSV op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen, een wedstrijd die geleid wordt door Jeroen Manschot.

Higler fluit op woensdag bij AZ-FC Utrecht en Pol van Boekel is op diezelfde dag de leidsman van sc Heerenveen-Feyenoord. Ajax heeft op donderdag thuis tegen Willem II te maken met arbiter Siemen Mulder.

Vitesse, de vijfde club die verwikkeld is in de titelstrijd, heeft woensdag uit tegen VVV-Venlo Allard Lindhout als scheidsrechter en zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk fluit Richard Martens.

