Liverpool incasseerde zondag een nieuwe domper door in de vierde ronde van de FA Cup uitgeschakeld te worden, maar manager Jürgen Klopp wil niet wanhopen. De Duitser ziet ook na de nederlaag bij Manchester United (3-2) aanknopingspunten.

"Natuurlijk is dit resultaat frustrerend. We presteerden niet op de top van ons kunnen, maar we zetten wel veel stappen in de goede richting", zei Klopp na het verlies op Old Trafford. "Maak je geen zorgen over ons."

Door de uitschakeling in de FA Cup gaf Liverpool een vervolg aan de slechte periode. Na de 0-7-overwinning bij Crystal Palace op 19 december wonnen 'The Reds' alleen nog de FA Cup-wedstrijd tegen een jeugdteam van Aston Villa (1-4), de andere zes duels werden verloren of gelijkgespeeld.

Tegen United bleef het lang spannend, maar Bruno Fernandes - die in de 68e minuut het veld in kwam voor basisspeler Donny van de Beek - schoot in de 78e minuut de 3-2 binnen. "Je zag dat mijn ploeg er echt alles aan deed om het om te draaien en doelpunten te maken. Dat is een goed teken", bleef Klopp positief.

De spelers van Liverpool druipen af na de nederlaag tegen Manchester United.

'Er is geen gebrek aan vertrouwen'

Toch zal Liverpool zich snel moeten oprichten om nog een serieuze kans op de landstitel te houden. De regerend kampioen, die aan het einde van het vorige seizoen 33 punten méér dan Manchester United had, staat nu al zes punten achter datzelfde United.

In de midweekse speelronde van de Premier League wacht Liverpool donderdag de belangrijke uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, dat een punt minder en een duel minder gespeeld heeft. Bij een nederlaag lijken 'The Reds' voorlopig uitgeschakeld in de titelrace.

"Deze wedstrijd tegen United was een goede voorbereiding voor ons op het duel met Tottenham", aldus Klopp. "We willen zo snel mogelijk uit deze situatie en weten precies waar we aan moeten werken. Er is geen gebrek aan vertrouwen, we komen hier samen uit.

