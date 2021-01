De AZ'ers hopen dat ze na de fraaie 2-3-zege op Feyenoord van zondag minder wisselvallig worden dan voorheen. De Alkmaarders bleven door alweer de zevende gewonnen topper op rij in competitieverband in de race om de titel in de Eredivisie.

AZ was sinds mei 2019 steeds te sterk voor PSV (drie keer), Ajax (twee keer) en Feyenoord (twee keer), maar liet het dit seizoen lelijk liggen tegen de kleinere clubs. Daardoor staat de ploeg na achttien speelrondes 'slechts' op de vierde plaats, met zeven punten achterstand op koploper Ajax.

"Het is heel vervelend dat je weet dat je ploeg zo goed kan voetballen, maar dat ze het toch op bepaalde momenten hebben laten lopen en niet brachten wat ze kunnen brengen. Dat noemen wij casinovoetbal. We zijn er uiteraard dagelijks mee bezig om hen dat besef bij te brengen. Dat is niet eenvoudig, zoals je ziet", zei trainer Pascal Jansen.

"Voor de wedstrijd tegen Feyenoord heb ik nog het duel van vorige week met ADO Den Haag (late 2-1-zege, red.) aangestipt. Daarin zag je gewoon dat de maximale scherpte ontbrak. Het is menselijk dat je denkt: nou, vandaag kan het misschien net even iets minder. Maar als deze jongens een stap willen maken, dan moeten ze dat toch afleren."

Calvin Stengs in duel met Mark Diemers. Foto: Pro Shots

Stengs: 'Toppers leuker om te spelen'

Een van de spelers die dit seizoen zeer wisselvallig presteren is Calvin Stengs. De aanvaller scoorde vooralsnog pas vijf keer en gaf twee assists. Tegen Feyenoord was hij als nummer 10 echter weer ouderwets op dreef en was hij verantwoordelijk voor de beslissende voorzet bij de 2-3 van Myron Boadu.

"Vijf goals en twee assists is absoluut veel te weinig, maar daar wil ik wel tegenin brengen dat ik bijvoorbeeld tegen PSV de pass gaf aan Myron waar de strafschop uit voortkwam. De afgelopen wedstrijden ben ik ook niet echt in de juiste positie gekomen en tegen Feyenoord ben ik daar wel veel in geweest", aldus Stengs tegen ESPN.

"Misschien is het een klein beetje gebrek aan concentratie, ik weet niet wat het is. De toppers zijn leuker om te spelen dan de wedstrijden tegen de kleinere clubs. Als ik dat zou ontkennen, zou ik liegen. Maar ik wil het ook in die duels laten zien. Als ik het EK wil halen, dan moet het rendement omhoog. Daar ben ik hard voor aan het werken."

AZ neemt het woensdag in eigen huis op tegen FC Utrecht en zondag wacht alweer de volgende kraker, thuis tegen Ajax. De nummer twee van vorig seizoen kan zich dan revancheren voor de uitschakeling vorige week tegen de Amsterdammers in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

