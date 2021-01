Frenkie de Jong had zondag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de 0-2-zege van FC Barcelona bij Elche. Hoewel hij werd verkozen tot man van de wedstrijd, wilde de middenvelder zichzelf niet op de borst kloppen.

"Ik weet dat ik nog beter kan spelen", reageerde hij bij Mundo Deportivo. "Natuurlijk ben ik blij met mijn doelpunt en assist, maar dat is niet het enige wat telt."

De Jong laat zich de laatste weken nadrukkelijker gelden nadat hij een aanvallendere rol kreeg van Ronald Koeman. Met in totaal vijf doelpunten in anderhalf jaar bij FC Barcelona is hij bovendien nu al productiever dan tijdens zijn hele periode bij Ajax.

Volgens De Jong is het feit dat hij nu goed in zijn vel zit ook het resultaat van een soepeler draaiend elftal. "Sinds het nieuwe jaar zijn we allemaal een stuk beter gaan spelen. We groeien als team en hopelijk kunnen we dat ook blijven doen."

Met vier overwinningen op rij is Barcelona ook bezig aan een opmars op de ranglijst. De Catalanen staan derde in La Liga achter koploper Atlético Madrid en Real Madrid. Het gat met Atlético, dat dertien verliespunten minder heeft, is nog wel aanzienlijk.

"Of we nu terug zijn in de titelrace? Dat weet ik niet zeker. We moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen en dan zien we wel waar we eindigen."

Frenkie de Jong wordt gefeliciteerd na het openingsdoelpunt. Frenkie de Jong wordt gefeliciteerd na het openingsdoelpunt. Foto: Pro Shots

Koeman: 'De Jong ontwikkelt zich heel goed'

Ook Koeman concludeerde dat zijn team na een moeizame competitiestart steeds beter begint te draaien. Hij prees vooral het middenveld en in het bijzonder De Jong, die in de 39e minuut de score opende en vlak voor tijd Riqui Puig in staat stelde er 0-2 van te maken.

"We hebben middenvelders nodig die in het strafschopgebied van de tegenstander komen en scoren", zei hij tegen Barcelona TV. "Dat moet niet alleen maar op de schouders van onze drie aanvallers komen."

"Daarom is het mooi om te zien dat Frenkie zich zo goed ontwikkelt. Hij geeft het team een extra kwaliteitsinjectie als hij vaker in het strafschopgebied van de tegenstander komt. Daar profiteert zowel hijzelf als het team van."

