De Feyenoorders willen voorlopig niet denken aan de kansen voor de titel in de Eredivisie. De Rotterdammers verloren zondag in een spektakelstuk van AZ (2-3) en hebben net over de helft van de competitie al een forse achterstand op koploper Ajax.

Feyenoord leek vorige week nog een serieuze kandidaat voor het kampioenschap, maar na de nederlagen tegen Ajax (1-0) en AZ heeft het er alle schijn van dat de club zich moet richten op het veiligstellen van Europees voetbal. Feyenoord is afgezakt naar de vijfde plaats en moet al negen punten goedmaken op Ajax.

"We moeten weer te vroeg in het seizoen een pas op de plaats maken", zei een ontgoochelde Jens Toornstra tegen Feyenoord TV. "Het is het verhaal van de laatste jaren. Dat is teleurstellend. Maar we hebben nog zestien wedstrijden te gaan, dus ik wil de hoop niet opgeven."

"Je weet nooit hoe het kan lopen", voegde Steven Berghuis eraan toe bij ESPN. "We hebben vorig jaar een enorme inhaalslag gemaakt, dus wie weet. Maar dat we nu een stapje terug doen, is wel duidelijk."

De spelers van Feyenoord druipen af na de nederlaag tegen AZ. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Alles ligt nog open'

Feyenoord heeft niet lang de tijd om te treuren om het verlies tegen AZ, want de ploeg gaat woensdag alweer op bezoek bij nummer negen sc Heerenveen. Vervolgens neemt Feyenoord het zondag in eigen huis op tegen nummer drie PSV en reist de ploeg over twee weken af naar nummer zes FC Groningen.

"We zitten nog in de beker en kunnen nog Europees voetbal halen via de competitie", benadrukte trainer Dick Advocaat. "Alles ligt dus nog open, maar we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Ik vond ons tegen AZ in fases echt heel goed spelen, maar we hebben de goals veel te makkelijk weggegeven."

Feyenoord is dit seizoen nog altijd zonder zege in een topper. Het team ging behalve tegen Ajax en AZ in december ook al onderuit tegen het verrassend sterk presterende Vitesse (1-0), dat knap tweede staat.

"Tegen Vitesse en Ajax hadden we moeten winnen", vertelde Mark Diemers. "Tegen AZ was dat niet per se het geval, omdat zij ook voldoende kansen hebben gecreëerd. We hebben in alle drie de wedstrijden goed spel laten zien waarmee we verder kunnen, maar uiteindelijk gaat het om de punten."

