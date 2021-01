Myron Boadu maakte zondag met zijn twee doelpunten tegen Feyenoord een einde aan een mindere reeks. De spits van AZ zei na de 2-3-zege in De Kuip dat hij zijn opleving mede te danken heeft aan de bemoedigende woorden van trainer Pascal Jansen in de rust.

"Hij zei tegen me: blijf gewoon hard werken, dat doelpunt komt eraan", reageerde een opgeluchte Boadu bij ESPN. "Ik bleef hard werken en hij zat er al snel in. De trainer en ik hebben ook een geweldige klik samen. Hij heeft veel vertrouwen in me en ik ben hem dankbaar dat hij me zoveel kansen geeft."

Boadu zette AZ in de 47e minuut op een 1-2-voorsprong en nam twintig minuten voor tijd, opnieuw na een flitsende aanval, ook de winnende voor zijn rekening. Het waren zijn eerste doelpunten in ruim een maand tijd, waarmee hij zijn totaal dit seizoen op zes brengt.

"Ik bleef gewoon mijn kansen creëren, maar ze gingen er niet in. Natuurlijk heb ik altijd vertrouwen gehouden, maar het is toch lastig als je veel wedstrijden op rij niet scoort en niet belangrijk kan zijn voor het team. Extra lekker dat het vandaag wel lukte."

Boadu maakte vorig seizoen veertien treffers in 24 duels. Bij dat moyenne komt hij dit jaar nog niet in de buurt. "Ik moet gewoon meer goals maken, ook tegen de kleinere teams. Dan spelen we vaak toch wat minder geconcentreerd en denken we er te makkelijk over."

Myron Boadu loopt weg nadat hij AZ op 2-3 heeft gezet. Myron Boadu loopt weg nadat hij AZ op 2-3 heeft gezet. Foto: ANP

'Dit was het moment waar Nederland naar snakte'

Trainer Jansen was vanzelfsprekend blij dat juist Boadu het verschil maakte. "Dit was toch het moment waar heel Nederland een beetje naar snakte", zei hij met een glimlach, doelend op de discussie over de mindere vorm van de twintigjarige spits.

"Hij komt op dit moment een beetje moeizaam tot scoren. Als je zo'n talentvolle spits in de groep hebt, hoop je iedere week dat hij ze gaat maken. We hebben hem voorgehouden dat hij zijn taken moet blijven uitvoeren, dan komen de goals vanzelf. En vandaag gebeurde dat."

Het is niet voor het eerst dat Boadu zich onderscheid in een topwedstrijd. In negen competitieduels met de clubs uit de traditionele top 3 (Ajax, Feyenoord, PSV) maakte hij al zeven doelpunten.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie