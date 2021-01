Steven Berghuis concludeerde zondag na de spectaculaire topper tegen AZ (2-3) dat Feyenoord terecht verloren had. Volgens de aanvoerder was zijn ploeg kwalitatief minder dan de bezoekers uit Alkmaar.

"Je ziet dat AZ gewoon net wat makkelijker speelt", zei de aanvoerder tegen ESPN. "Wij werken hard, zwoegen en gaan er echt voor. Maar dat is helaas net niet genoeg."

Berghuis was direct na de intense topper even de klus kwijt. "Halverwege was het nog 0-0 toch? O, 1-1? Er is ook zoveel gebeurd. We moesten vooral veel in de achtervolging."

Feyenoord knokte zich in De Kuip tot twee keer toe terug van een achterstand, maar uiteindelijk maakte Myron Boadu met de 2-3 in de zeventigste minuut het verschil. "Met hem heeft AZ in de omschakeling natuurlijk een wapen", vond Berghuis. "En daar maakten ze goed gebruik van."

Steven Berghuis vond dat AZ makkelijker voetbalde dan Feyenoord. Foto: Pro Shots

'AZ kon er keer op keer uitkomen'

Feyenoord joeg in de slotfase nog vol op de gelijkmaker, maar de grootste kansen waren voor AZ, dat via Teun Koopmeiners zelfs nog een penalty miste.

"In de laatste fase wil je ze vast zetten op eigen helft en kansen creëren. Maar op het moment dat we de bal verloren, stonden we echt niet goed. En zo kon AZ er keer op keer uitkomen."

Door het verlies raakt Feyenoord de vierde plaats in de eredivisie kwijt aan AZ en lijkt het een bijrol te gaan spelen in de titelrace. "Er zijn nog wel veel wedstrijden en je weet nooit hoe het kan lopen. Vorig jaar hebben we een enorme inhaalrace gemaakt. Dus wie weet, maar dat we nu een stapje terug doen, is wel duidelijk."

Dick Advocaat feliciteert AZ-trainer Pascal Jansen. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Geven de goals te makkelijk weg'

Dick Advocaat was het met Berghuis eens dat AZ in De Kuip het betere van het spel had. "Ze zijn kwalitatief gewoon wat beter. Daar kan ik heel moeilijk over doen, maar zo is het gewoon."

Het enige verwijt dat de trainer zijn ploeg maakte, was de manier waarop de tegengoals werden geïncasseerd. "Het kostte ons vandaag gewoon wat meer kracht dan de tegenstander. Als je dan zo de goals weggeeft, maak je het jezelf wel heel moeilijk. Maar verder kan ik mijn elftal geen verwijten maken."

Advocaat had ondanks het verlies ook lichtpuntjes gezien. "Ik vond een paar jongens heel goed spelen. Vooral Berghuis was weer ouderwets. We moeten nu zorgen dat we nog Europees voetbal halen. Daar hebben we nog een halve competitie de tijd voor en we zitten ook nog in de beker."