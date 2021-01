AZ heeft zondag een stevige tik uitgedeeld aan Feyenoord in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen na een spektakelstuk met 2-3 en bleven zo enigszins in het spoor van koploper Ajax.

AZ verspeelde in het enerverende gevecht eerste instantie tot twee keer toe een voorsprong. Jesper Karlsson voor rust en Myron Boadu na de pauze waren verantwoordelijk voor de 0-1 en de 1-2, maar Nicolai Jørgensen en Mark Diemers zorgden namens Feyenoord voor de 1-1 en 2-2.

Boadu ontpopte zich vervolgens tot de grote man bij AZ. De aanvaller, die een moeizaam seizoen beleeft en tot zondag pas op vier doelpunten stond in de competitie, maakte ook de 2-3. De ploeg van trainer Pascal Janssen hield daarna stand, waardoor een gemiste strafschop van Teun Koopmeiners in de slotfase niet doorslaggevend was.

AZ passeerde Feyenoord op de ranglijst en heeft nu als nummer vier nog altijd zeven punten achterstand op Ajax, dat eerder op de dag te sterk was voor Fortuna Sittard (1-2). Feyenoord moet al negen punten goedmaken op de Amsterdammers, waarvan vorige week nog ongelukkig met 1-0 werd verloren. AZ werd woensdag door Ajax uitgeschakeld in de beker.

AZ goed uit startblokken

AZ was de bovenliggende partij in De Kuip. De bezoekers voetbalden een stuk makkelijker dan Feyenoord, dat zich aanpaste door in dezelfde opstelling te spelen als vorige week tegen Ajax. Jørgensen kreeg in de spits de voorkeur boven Lucas Pratto en Bryan Linssen en Ridgeciano Haps speelde als vleugelaanvaller ten koste van Luis Sinisterra.

Al vrij snel nam AZ dan ook de leiding. Karlsson, die terugkeerde in de basis nadat hij tegen Ajax genoegen had moeten nemen met een plek op de bank, dook na een zeer fraaie aanval en een slim hakje van Albert Gudmundsson voor doelman Nick Marsman op en rondde beheerst af: 0-1.

AZ koos er daarna toch voor om wat terug te zakken en daardoor nam Feyenoord steeds meer het initiatief over en kreeg het ook kansen op de gelijkmaker. Jørgensen kopte net over na mistasten van keeper Marco Bizot, die daarna wel goed redding bracht op een schot van Haps. Aan de andere kant verzuimde Karlsson er oog in oog met Marsman 0-2 van te maken.

Feyenoord bracht de stand na ruim een half uur alsnog in evenwicht. Jørgensen werd na balverlies van Calvin Stengs, die ondanks lichte bovenbeenklachten fit genoeg was om te spelen, door Jens Toornstra vrij voor Bizot gezet en had het nodige geluk dat hij de bal na wat geklungel mee kreeg: 1-1.

AZ mist veel kansen

AZ leek die tegenslag nodig te hebben gehad, want de ploeg heerste vervolgens een tijd lang. Dat had nog voor rust in een nieuwe voorsprong moeten resulteren, maar Fredrik Midtsjø en Stengs stuitten op Marsman en de arbitrage gaf geen strafschop na een duidelijke handsbal van Marcos Senesi.

Nog geen drie minuten na rust werd het alsnog 1-2. Boadu werd met een prachtige pass op maat bediend door Midtsjø en knalde de bal met zijn mindere linkerbeen overtuigend langs Marsman.

Daarna viel AZ toch weer terug in oude fouten. Dit keer lieten Boadu en Gudmundsson dé kans op de 1-3 liggen en werd dat wederom afgestraft door Feyenoord. Diemers, die vlak na de 1-2 ook al een goede schietmogelijkheid kreeg, zag de bal na slecht wegwerken van de verdediging van AZ voor zijn voeten belanden en schoot bekwaam raak: 2-2.

In het restant kon het alle kanten op, maar het was AZ dat aan het langste eind trok. Boadu tikte na weer een vlijmscherpe aanval binnen op aangeven van Stengs: 2-3. Feyenoord ging op jacht naar de 3-3, maar echte kansen bleven uit en het ontsnapte zelfs nog aan de 2-4 door een bal op de paal van Tijjani Reijnders en de gemiste penalty van Koopmeiners, die hoog over mikte.

