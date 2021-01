Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zondag met een goal en een assist aan de vierde zege op rij geholpen in La Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman won op bezoek bij Elche met 0-2.

De Jong was in de 39e minuut trefzeker in Estadio Martínez Valero, al was het niet per se nodig dat hij de bal nog raakte. Een van de verdedigers van Elche leek een eigen goal te maken, maar op de doellijn raakte de Oranje-international de bal nog net aan, waardoor hij de 0-1 op zijn naam kreeg.

Het leek bij 0-1 te blijven, tot Riqui Puig vlak voor tijd de 2-0 maakte. De jonge invaller kopte een voorzet van De Jong binnen.

De 23-jarige De Jong staat nu op drie goals dit seizoen in La Liga. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan twee doelpunten. Hij speelde tegen Elche de hele wedstrijd op een middenveld met Pedri en Sergio Busquets, die bij afwezigheid van Lionel Messi de aanvoerdersband droeg.

Messi was geschorst na zijn rode kaart in de Spaanse supercup tegen Athletic Bilbao. Oud-Ajacied Sergiño Dest zat negentig minuten op de bank.

Vreugde bij FC Barcelona na de 0-1 van Frenkie de Jong. Vreugde bij FC Barcelona na de 0-1 van Frenkie de Jong. Foto: Pro Shots

Barcelona staat derde in La Liga

Door de zege op Elche, dat voorlaatste staat in La Liga, is FC Barcelona de nummer drie in La Liga. De ploeg van Koeman heeft drie punten minder dan nummer twee Real Madrid, dat met 1-4 won bij Deportivo Alavés.

Atlético Madrid gaat overtuigend aan kop in Spanje. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft vier punten meer dan Real en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld dan de stadgenoot en FC Barcelona.

Zondagavond speelt Atlético om 21.00 uur thuis tegen Valencia, dat teleurstellend veertiende staat.

