Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zondag met een goal en een assist aan de vierde zege op rij geholpen in La Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman won op bezoek bij Elche met 0-2. Memphis Depay scoorde voor Olympique Lyon, dat met 0-5 won van Saint-Etienne.

De Jong was in de 39e minuut trefzeker in Estadio Martínez Valero, al was het niet per se nodig dat hij de bal nog raakte. Een van de verdedigers van Elche leek een eigen goal te maken, maar op de doellijn raakte de Oranje-international de bal nog net aan, waardoor hij de 0-1 op zijn naam kreeg.

Het leek bij 0-1 te blijven, tot Riqui Puig vlak voor tijd de 0-2 maakte. De jonge invaller kopte een voorzet van De Jong binnen.

De 23-jarige De Jong staat nu op drie goals dit seizoen in La Liga. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan twee doelpunten. Hij speelde tegen Elche de hele wedstrijd op een middenveld met Pedri en Sergio Busquets, die bij afwezigheid van Lionel Messi de aanvoerdersband droeg.

Messi was geschorst na zijn rode kaart in de Spaanse supercup tegen Athletic Club. Oud-Ajacied Sergiño Dest zat negentig minuten op de bank.

Vreugde bij FC Barcelona na de 0-1 van Frenkie de Jong. Foto: Pro Shots

Barcelona staat derde in La Liga

Door de zege op Elche, dat voorlaatste staat in La Liga, is FC Barcelona de nummer drie in La Liga. De ploeg van Koeman heeft drie punten minder dan nummer twee Real Madrid, dat met 1-4 won bij Deportivo Alavés.

Atlético Madrid won zondagavond in Estadio Wanda Metropolitano met 3-1 van Valencia, dat teleurstellend veertiende staat. De bezoekers kwamen na elf minuten wel op voorsprong door een goal van Uros Racic.

Halverwege de eerste helft trok João Félix de stand gelijk en na rust loodsten Luis Suárez en Ángel Correa Atlético naar de overwinning.

Atlético gaat overtuigend aan kop in Spanje. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft zeven punten meer dan Real en bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de stadgenoot en FC Barcelona.

Memphis scoort voor oppermachtig Lyon

In Frankrijk behoudt Olympique Lyon de aansluiting met Paris Saint-Germain en Lille. De nummer drie won met 0-5 bij Saint-Etienne en heeft twee punten minder dan de twee koplopers.

Na twee goals van Tino Kadewere en twee van oud-PSV'er Marcelo zorgde Memphis in de 82e minuut voor het slotakkoord. De van richting veranderde vrije trap ging in eerste instantie als eigen doelpunt van Denis Bouanga de boeken in, maar werd later alsnog toegekend aan de Nederlander.

Voor Memphis is het zijn twaalfde doelpunt in 21 wedstrijden. Daarmee staat hij achter Kylian Mbappé gedeeld tweede op de topscorerslijst van de Ligue 1.

