FC Utrecht heeft zondag in de Eredivisie dankzij een schitterende treffer in de slotfase met 1-0 gewonnen van Sparta Rotterdam. In Enschede zette VVV-Venlo de goede reeks van de laatste weken voort met een zege bij FC Twente: 0-1.

Othman Boussaid zorgde in de 88e minuut voor de winnende treffer van FC Utrecht tegen Sparta. De Belg, die in de 68e minuut in het veld was gekomen, speelde zich op de rand van het zestienmetergebied vrij en knalde de bal prachtig in de linkerbovenhoek.

Het restant van de wedstrijd leverde weinig spektakel op, al kreeg FC Utrecht in de eerste helft wel een aantal kansen. Bart Ramselaar stuitte al na 39 seconden op Sparta-doelman Maduka Okoye en ook Joris van Overeem was dicht bij een doelpunt.

Sparta bood na rust wat meer weerstand, maar beide teams stichtten nauwelijks gevaar. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Boussaid de thuisploeg dus toch nog de drie punten.

FC Utrecht stijgt dankzij de tweede overwinning op rij naar de achtste plaats. Sparta, dat de laatste drie uitduels nog had gewonnen, zakt door de tweede nederlaag op rij naar de tiende plek.

Hunte bezorgt VVV winst bij FC Twente

In De Grolsch Veste kroonde Torino Hunte zich tot matchwinner voor VVV tegen FC Twente. De invaller maakte twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voor VVV betekende het de vijfde zege van het seizoen. De Limburgers, die in de laatste vier wedstrijden tien punten pakten, zijn terug te vinden op de tiende plaats.

FC Twente, dat de laatste drie duels zonder overwinning bleef, staat zevende.

