Ajax-trainer Erik ten Hag is grotendeels tevreden over het spel van zijn ploeg in de uitwedstrijd zondag tegen Fortuna Sittard (1-2-zege), al vindt hij wel dat de Amsterdammers veel vaker hadden moeten scoren. Ook is hij kritisch op Noussair Mazraoui en Antony.

"We hebben heel veel kansen gecreëerd. Echt ongekend", zei Ten Hag na afloop in Sittard tegen ESPN. "Maar dat betekent ook dat we de wedstrijd veel eerder in het slot hadden moeten gooien.

"Dusan Tadic kreeg drie, vier kansen en Sébastien Haller ook. En Antony twee, drie. Ze hebben de kwaliteiten om te scoren en dus mag je ze verwijten dat ze de kansen niet afmaken."

Ajax kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Fortuna Sittard-spits Sebastian Polter en Haller tekende voor de winnende treffer. Ten Hag zegt zich geen zorgen te maken over het feit dat zijn ploeg zo moeizaam tot scoren kwam. "Ik ga me pas zorgen maken als we de kansen niet meer creëerden. Het spel is goed, we vonden de ruimtes."

'Onze rechterkant was slap'

De treffer van Fortuna kwam op naam van Mickaël Tirpan, die in de 48e minuut een voorzet van Lisandro Semedo binnenwerkte. Tot ergernis van Ten Hag grepen Mazraoui en Antony bij dat moment niet in.

"Onze rechterkant was slap en ongeconcentreerd. Daar hebben we in de rust op gewezen en toch gebeurde dit na rust", aldus Ten Hag, die zowel Mazraoui als Antony enkele minuten later naar de kant haalde. "Die twee hebben dit seizoen geweldige dingen laten zien. Als ze goed zijn, zijn ze niet te stoppen. Maar vandaag was het gewoon niet goed. Een mindere dag, al kan dat een keer gebeuren."

Door de overwinning op Fortuna heeft Ajax weer drie punten voorsprong op Vitesse, dat zaterdag te sterk was voor FC Groningen (1-0). PSV won met 2-0 van RKC Waalwijk en heeft vier punten minder dan de ploeg van Ten Hag.

