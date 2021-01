Feyenoord begint zondag in dezelfde opstelling aan de thuiswedstrijd tegen AZ als vorige week in de Klassieker tegen Ajax. Nicolai Jørgensen is daardoor de spits. Bij de Alkmaarders is Calvin Stengs fit genoeg om de starten.

Jørgensen krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven Lucas Pratto en Bryan Linssen, die woensdag beiden een helft in actie kwamen in het bekerduel met Heracles Almelo (3-2-zege). De Deen zou in de belangstelling staan van Galatasaray, dat hem voor de rest van dit seizoen wil huren.

Verder fungeert Ridgeciano Haps tegen AZ als linkervleugelaanvaller. Dat betekent dat Luis Sinisterra, die verantwoordelijk was voor het openingsdoelpunt tegen Heracles, genoegen moet nemen met een plek op de bank. Steven Berghuis completeert de voorhoede.

In de verdediging en op het middenveld zijn er geen verrassingen. Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia vormen de achterste linie en Leroy Fer, Jens Toornstra en Mark Diemers de middelste linie. Nick Marsman is nog altijd de doelman door de blessure van Justin Bijlow.

Stengs fit genoeg

Bij AZ is Stengs de nummer 10. De sterkhouder was een twijfelgeval vanwege een lichte bovenbeenblessure, maar is gewoon beschikbaar voor trainer Pascal Jansen, die verder vasthoudt aan zijn gebruikelijke namen van de afgelopen weken.

Voor Bruno Martins Indi wordt de wedstrijd tegen Feyenoord een weerzien met de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij tussen 2010 en 2014 meer dan honderd officiële wedstrijden speelde.

De topper tussen nummer vier Feyenoord en nummer vijf AZ vangt om 16.45 uur aan in de lege Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Beide ploegen moeten eigenlijk winnen, omdat de achterstand op koploper Ajax negen (Feyenoord) en tien punten (AZ) bedraagt.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Jørgensen, Haps

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Gudmundsson, Boadu, Karlsson.