Manchester United heeft zich zondag geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer was met basisspeler Donny van de Beek in een vermakelijke topper met 3-2 te sterk voor Liverpool. Eerder op de dag won Chelsea dankzij een hattrick van Tammy Abraham met 3-1 van Luton Town.

United kwam op Old Trafford wel na achttien minuten op achterstand tegen Liverpool door een treffer van Mohamed Salah. De Egyptenaar werd bediend door Roberto Firmino en wipte de bal over doelman Dean Henderson heen.

Acht minuten later herstelde Mason Greenwood na een prachtige assist van Marcus Rashford het evenwicht. Kort na rust waren de rollen omgedraaid en zorgde Rashford op aangeven van Greenwood voor de 2-1.

Salah bracht Liverpool tien minuten later terug met zijn tweede goal van de avond. Even later was de aanvaller dicht bij een hattrick, maar ditmaal keerde Henderson het schot. Invaller Bruno Fernandes vond twaalf minuten voor tijd uit een vrije trap wel het net en bezorgde United alsnog de winst.

Van de Beek speelde tot halverwege de tweede helft mee bij United en werd gewisseld voor Fernandes. De Oranje-international stichtte kort na de 1-1 gevaar, maar slaagde er niet in om de bal af te geven. Bij Liverpool deed Georginio Wijnaldum iets meer dan een uur mee.

Chelsea viert een van de doelpunten van Tammy Abraham. Chelsea viert een van de doelpunten van Tammy Abraham. Foto: Pro Shots

Geplaagd Chelsea wint dankzij hattrick Abraham

Chelsea kende tegen Luton Town een uitstekende start en stond na ruim een kwartier al met 2-0 voor. Abraham opende de score met een hard diagonaal schot en verdubbelde even later de marge met een kopbal uit een hoekschop van Reece James.

Jordan Clark maakte na een half uur de aansluitingstreffer voor Luton, dat uitkomt in het Championship. Daardoor bleef het lang spannend, totdat Abraham een kwartier voor tijd met een intikker zijn hattrick voltooide en de wedstrijd in het slot gooide.

Hakim Ziyech werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Chelsea en zag tien minuten later hoe Timo Werner een strafschop miste en naliet de zege nog ruimer te maken. De overwinning van Chelsea kwam echter niet meer in gevaar.

Chelsea is door een slechte serie sinds half december gezakt naar de negende plaats in de Premier League. Van de laatste tien wedstrijden in alle competities werden er slechts drie gewonnen, waaronder in de derde ronde van de FA Cup tegen vierdedivisionist Morecambe (4-0).

Leicester City rekende in Londen af met Brentford. De ploeg uit het Championship kwam in eigen huis nog wel op voorsprong, maar door goals van Cengiz Ünder, Youri Tielemans en James Maddison werd het 1-3 voor de bezoekers. Burnley, met Erik Pieters in de basis, won met 0-3 van Fulham, waar Kenny Tete op de bank bleef.