Chelsea heeft zich zondag geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De geplaagde ploeg van de coach Frank Lampard won dankzij een hattrick van spits Tammy Abraham met 3-1 van Luton Town.

Chelsea is door een slechte serie sinds half december gezakt naar de negende plaats in de Premier League. Van de laatste tien wedstrijden in alle competities werden er slechts drie gewonnen, waaronder in de derde ronde van de FA Cup tegen vierdedivisionist Morecambe (4-0).

Tegen Luton kende Chelsea een uitstekende start en stond het na ruim een kwartier al met 2-0 voor. Abraham opende de score met een hard diagonaal schot en verdubbelde even later de marge met een kopbal uit een hoekschop van Reece James.

Jordan Clark maakte na een half uur de aansluitingstreffer voor Luton, dat uitkomt in het Championship. Daardoor bleef het lang spannend, totdat Abraham een kwartier voor tijd met een intikker zijn hattrick voltooide en de wedstrijd in het slot gooide.

Hakim Ziyech werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Chelsea en zag tien minuten later hoe Timo Werner een strafschop miste en naliet de zege nog ruimer te maken. De overwinning van Chelsea kwam echter niet meer in gevaar.

Later op de dag staan de laatste vier duels in de vierde ronde nog op het programma, waaronder de kraker tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford.