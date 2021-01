Schalke 04 heeft in de strijd om handhaving in de Bundesliga zondag niet voor een verrassing kunnen zorgen. Zonder aanwinst Klaas-Jan Huntelaar, die nog niet hersteld is van een kuitblessure, werd thuis kansloos met 0-4 verloren van koploper Bayern München.

De bezoekers kwamen in de 33e minuut op voorsprong via een rake kopbal van Thomas Müller. Robert Lewandowski verdubbelde de voorsprong voor Bayern in de tweede helft. Het is de achtste keer op rij dat hij scoort in een uitwedstrijd, een record.

Schalke probeerde met schoten van Suat Serdar en invaller Alessandro Schöpf iets aan de achterstand te doen, maar de pogingen gingen naast. Müller kopte in de slotfase nog de 0-3 binnen en David Alaba maakte er in de laatste minuut 0-4 van.

De nederlaag van Schalke was wat minder pijnlijk dan in het eerste duel dit seizoen tussen beide clubs. In München werd het half september op de eerste speeldag zelfs 8-0.

Bayern München deelt door de overwinning een stevige tik uit aan de concurrentie. Achtervolgers RB Leipzig en Bayer Leverkusen gingen zaterdag onderuit en staan respectievelijk zeven en tien punten achter de ongenaakbare koploper.

Voor Schalke wordt het steeds lastiger om degradatie te voorkomen. De formatie uit Gelsenkirchen staat stijf onderaan in de Bundesliga met slechts zeven punten uit achttien duels en zag concurrent Mainz (zeventiende met tien punten) zaterdag knap met 3-2 winnen van RB Leipzig.

Foto: Pro Shots

Huntelaar arriveerde al met kuitblessure bij Schalke

De 37-jarige Huntelaar, die afgelopen week zijn transfer van Ajax naar Schalke 04 afrondde, miste woensdag ook al het thuisduel met degradatieconcurrent FC Köln (1-2). Hij kampte vlak voor zijn overgang van Ajax naar Schalke al met een kuitblessure.

Het is niet duidelijk of Huntelaar, die het duel met Bayern bekeek vanaf de tribune, volgende week wel in actie kan komen. De 'Königsblauen' spelen zaterdag om 15.30 uur op bezoek bij Werder Bremen in de Bundesliga.

De onderste twee ploegen in de Bundesliga degraderen rechtstreeks. De nummer zestien speelt een play-off tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. De huidige nummer zestien, FC Köln, heeft al acht punten meer dan Schalke en ook nog een wedstrijd tegoed.

