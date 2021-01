Klaas-Jan Huntelaar moet zijn rentree bij Schalke 04 opnieuw uitstellen. De spits ontbreekt zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München vanwege een kuitblessure.

De 37-jarige Huntelaar, die afgelopen week zijn transfer van Ajax naar Schalke 04 afrondde, heeft al langer last van zijn kuit en miste daardoor woensdag ook al het thuisduel met degradatieconcurrent FC Köln (1-2).

Het is niet duidelijk of Huntelaar de volgende wedstrijd van Schalke 04 wel in actie kan komen. De 'Königsblauen' spelen zaterdag om 15.30 uur op bezoek bij Werder Bremen in de Bundesliga.

Zonder Huntelaar vervolgt Schalke 04 zondag tegen Bayern München de strijd tegen degradatie. De formatie uit Gelsenkirchen is na zeventien speelrondes de hekkensluiter in de Bundesliga met slechts zeven punten. Schalke 04 zag concurrent Mainz (zeventiende met tien punten) zaterdag knap met 3-2 winnen van RB Leipzig.

De wedstrijd tussen Schalke 04 en Bayern München, die eerder dit seizoen in München in 8-0 voor de landskampioen eindigde, begint om 15.30 uur.

