De Graafschap heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij FC Volendam een 1-4-overtuigende zege geboekt. Verdediger Jasper van Heertum was in het Kras Stadion met twee doelpunten van grote waarde voor de Doetinchemmers.

Van Heertum verdubbelde binnen één uur tegen Volendam zijn doelpuntenaantal van dit seizoen. De 23-jarige verdediger opende de score na bijna een half uur door een voorzet van Jordy Tutuarima in te koppen.

Jonathan Opoku maakte kort na rust de 0-2, waarna Van Heertum met een van richting veranderd schot de 0-3 maakte.

Nog binnen het uur deed Martijn Kaars namens Volendam iets terug. De aanvaller tikte een voorzet van Denso Kasius binnen. Kasius kwam deze winter op huurbasis over van Jong FC Utrecht en kreeg bij zijn eerste optreden voor Volendam meteen een assist op zijn naam. De Graafschap-invaller Camiel Neghli bepaalde vervolgens in de 73e minuut de eindstand op 1-4.

Ralf Seuntjens moest zich al in de eerste helft gedwongen laten vervangen. Ralf Seuntjens moest zich al in de eerste helft gedwongen laten vervangen. Foto: Pro Shots

Antonucci maakt rentree

Enig lichtpuntje in de wedstrijd voor de Volendammers was de terugkeer van Franceso Antonucci, die gehuurd wordt van Feyenoord.

De Belgische spelmaker miste de laatste drie competitiewedstrijden wegens een blessure. Bij De Graafschap viel clubtopscorer Ralf Seuntjens voor rust uit.

De Graafschap staat op de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie en heeft zes punten achterstand op koplopers SC Cambuur en Almere City. Volendam blijft op de zevende plek staan.

Overzicht speelronde 21 KKD Vrijdag 18:45 uur: SC Cambuur-Jong PSV: 5-1

Vrijdag 18.45 uur: MVV Maastricht-Helmond Sport: 1-1

Vrijdag 21.00 uur: Almere City-FC Dordrecht: 3-0

Vrijdag 21.00 uur: Telstar-Jong AZ 2-2

Zaterdag 14.00 uur: FC Den Bosch-NAC Breda 1-1

Zaterdag 16.30 uur: TOP Oss-Excelsior 1-3

Zondag 12.15 uur: FC Volendam-De Graafschap 1-4

Zondag 20.00 uur: Roda JC-Jong FC Utrecht

Maandag 18.45 uur: Jong Ajax-Go Ahead Eagles

Maandag 21.00 uur: FC Eindhoven-NEC Nijmegen

