Juventus heeft zondag bij de rentree van Matthijs de Ligt een probleemloze overwinning geboekt in de Serie A. De regerend kampioen was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Bologna. In België rekende Club Brugge mede door goals van Bas Dost en Ruud Vormer af met het KRC Genk van John van den Brom.

Juventus was vanaf de eerste minuut de baas in Turijn. Juan Cuadrado miste nog een grote kans, maar na een kwartier spelen was het met fortuin wel raak. Arthur schoot van zo'n 25 meter op doel en zijn inzet verdween via Jerdy Schouten, die net als Mitchell Dijks in de basis stond bij Bologna, in de andere hoek.

Het bleef lang spannend omdat onder anderen topschutter Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi en Cuadrado grote kansen om zeep hielpen en de marge zodoende klein bleef. Weston McKennie besliste het duel in de 71e minuut alsnog. De talentvolle middenvelder kopte raak uit een corner van Cuadrado.

Een klein kwartier voor tijd maakte De Ligt zijn rentree bij Juventus. De Nederlander werd begin januari positief getest op het coronavirus en miste daardoor de laatste vier duels van de ploeg van trainer Andrea Pirlo, waaronder de strijd om de Italiaanse supercup tegen Napoli (2-0-winst).

Door de zege loopt Juventus weer in op koploper AC Milan en nummer twee Internazionale, die eerder dit weekend respectievelijk verloren van Atalanta (0-3) en gelijkspeelden tegen Udinese (0-0). De club uit Turijn, die een wedstrijd minder speelde dan de clubs uit Milaan, heeft nu een achterstand van zeven punten op AC Milan en vijf punten op Inter.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Nederlanders goud waard voor Brugge, Babel redt 'Gala'

Koploper Club Brugge deed in de Jupiler Pro League uitstekende zaken door thuis af te rekenen met nummer twee KRC Genk: 3-2. Voor de Nederlanders Dost, Vormer en Noa Lang waren er hoofdrollen weggelegd. Brugge heeft nu een voorsprong van twaalf punten op Genk.

De 31-jarige Dost had maar zeven minuten nodig om ook in zijn vierde duel voor Brugge te scoren. De spits deed dat op aangeven van Lang. Het Genk van Van den Brom stond halverwege wel op voorsprong: Junya Ito en Bastien Toma waren voor de bezoekers trefzeker.

Club Brugge draaide na de rust de achterstand om en weer waren de Nederlanders belangrijk. Vormer maakte er halverwege de tweede helft 2-2 van en dertien minuten voor tijd tekende verdediger Brandon Mechele op aangeven van opnieuw Lang voor de 3-2.

In Turkije was Ryan Babel goud waard voor Galatasaray. De Nederlander bezorgde de Turkse club de drie punten in de wedstrijd bij Yeni Malatyaspor met een treffer in de 88e minuut: 0-1.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Belgische Jupiler Pro League